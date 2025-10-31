Cadernos de provas e padrões de respostas preliminar foram publicados
Desde julho, o ex-deputado cumpria pena de sete anos por fraude e falsidade ideológica
Apelido pejorativo era direcionado ao colaborador de uma empresa de carrocerias
Idoso trabalhou na Ambev empresa durante 16 anos e chegava a beber quatro litros de cerveja por dia
Caso aconteceu no dia 10 de abril de 2024 no estacionamento do estádio
O edital é voltado para entidades públicas ou privadas com destinação social que atuem nas áreas de segurança pública, educação, saúde e outros setores de relevância social
Ao avaliar as provas, a magistrada responsável pelo processo concluiu que não houve evidência de discriminação ou assédio por parte da empresa
Legislação do estado do Pará pode ser considerada inconstitucional. Segundo especialista, tema deve ser tratado em âmbito nacional, por se tratar de uma ação com repercussão em todo o País
Ação da Comissão de Direito do Consumidor chega ao terminal da Messejana
Aprovados atuarão no Escritório de Direitos Humanos e Assessoria Jurídica Popular Dom Aloísio Lorscheider