Imagem mostra close-up em carteira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Papo Carreira

OAB: sai gabarito preliminar da 2ª fase do 44º Exame de Ordem

Cadernos de provas e padrões de respostas preliminar foram publicados

Carol Melo 20 de Outubro de 2025
Dois homens brancos. À esquerda, usa óculos escuros preto e terno preto, olhando para o lado com expressão séria. À direita, de cabelo loiro, usa terno preto com gravata vermelha, com fundo desfocado de árvores, olhando para frente.

Mundo

Entenda o que é comutação, ato de Trump que libertou George Santos

Desde julho, o ex-deputado cumpria pena de sete anos por fraude e falsidade ideológica

Redação 18 de Outubro de 2025
Foto que contém representação de assédio moral usando em imagem onde um homem que recebeu indenização após passar 25 anos chamado por apelido no local de trabalho

País

Chamado de 'Patrola' por 25 anos, ex-funcionário receberá R$ 15 mil por assédio moral no trabalho

Apelido pejorativo era direcionado ao colaborador de uma empresa de carrocerias

Redação 13 de Setembro de 2025
Cerveja gelada em copo alto, com espuma cremosa, sobre uma tábua de madeira, em um bar com iluminação aconchegante ao fundo, ideal para apreciar momentos de lazer.

Seu Direito

Ex-mestre cervejeiro perde processo após alegar alcoolismo por ter bebido demais no trabalho

Idoso trabalhou na Ambev empresa durante 16 anos e chegava a beber quatro litros de cerveja por dia

Redação 09 de Junho de 2025
Foto da Arena Castelão em julho de 2019

Seu Direito

Mulher que teve bicicleta roubada no Castelão enquanto trabalhava deve ser indenizada, decide Justiça

Caso aconteceu no dia 10 de abril de 2024 no estacionamento do estádio

Redação 28 de Fevereiro de 2025
Fachada da sede da Justiça Federal no Ceará no Centro de Fortaleza, Fórum Presidente Castello Branco

Seu Direito

Justiça do Ceará cadastra entidades para receber prestadores de serviços gratuitos e recursos de prestações pecuniárias

O edital é voltado para entidades públicas ou privadas com destinação social que atuem nas áreas de segurança pública, educação, saúde e outros setores de relevância social

Redação 11 de Fevereiro de 2025
Justa causa mantida: trabalhador que ficou nu durante revista em empresa perde ação na Justiça

Seu Direito

Trabalhador que ficou nu durante revista em empresa tem justa causa mantida pela Justiça

Ao avaliar as provas, a magistrada responsável pelo processo concluiu que não houve evidência de discriminação ou assédio por parte da empresa

Redação 06 de Fevereiro de 2025
Plano de saúde

Opinião

Lei pode proibir distinção para marcar consultas particulares e com plano de saúde? Entenda

Legislação do estado do Pará pode ser considerada inconstitucional. Segundo especialista, tema deve ser tratado em âmbito nacional, por se tratar de uma ação com repercussão em todo o País

Foto frontal Germano Ribeiro
Germano Ribeiro 04 de Julho de 2024
ônibus coletivo Fortaleza

Seu Direito

OAB realiza ação informativa em terminal; confira direitos dos usuários do transporte público

Ação da Comissão de Direito do Consumidor chega ao terminal da Messejana

Redação 28 de Junho de 2023
Plenário da Câmara Municipal de Fortaleza

Papo Carreira

Câmara Municipal de Fortaleza seleciona advogados com salário de R$ 5,8 mil; veja como se candidatar

Aprovados atuarão no Escritório de Direitos Humanos e Assessoria Jurídica Popular Dom Aloísio Lorscheider

Redação 06 de Junho de 2023
