Mara Pavanelly no palco de São José de Ribamar. Uma segunda foto traz ele chegando ao local do evento mancando.

É Hit

Mara Pavanelly passa por cirurgia de emergência para retirar próteses de silicone

Sintomas levantaram suspeita de infecção.

João Lima Neto 26 de Outubro de 2025
Assista

É Hit

Rod Bala revela planejamento do evento 'Forró & Mulher' para novas capitais

Fãs de 20 estados de cantoras estiveram na primeira edição da festa em Fortaleza

João Lima Neto 24 de Agosto de 2025
Assista

É Hit

Forró & Mulher estreia e põe fim ao burburinho de disputa entre forrozeiras no Ceará

Evento reuniu multidão no estacionamento da Arena Castelão

João Lima Neto 17 de Agosto de 2025
Além de Márcia Fellipe, cinco outras vozes femininas participam de evento

É Hit

Conheça os setores do evento Forró & Mulher em Fortaleza; saiba onde comprar ingressos

Evento conta com área open bar

Redação 04 de Junho de 2025
Montagem de fotos com Márcia Fellipe, Mara Pavanelly, Solange Almeida, Eliane Galícia e Samyra Show

Opinião

'Forró & Mulher', primeiro festival de forró feminino, vai estrear em Fortaleza; saiba quando

Quatro vozes encabeçam evento que irá percorrer o Brasil

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 23 de Maio de 2025
Produção audiovisual de Raphaela Santos foi gravada em Recife (PE)

Opinião

Versão em forró de música da Rihanna vira brega romântico nas vozes de Raphaela Santos e Wesley Safadão

Letra foi gravada por nomes como Márcia Fellipe e Mara Pavanelly nos anos 2000

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 14 de Março de 2025
Anitta, Filipe Ret e Viviane Batidão foram destaques nesta semana

É Hit

Anitta, Viviane Batidão e Felipe Ret estão entre os lançamentos musicais da semana; escute setlist

Letras inspiradas em relacionamentos são destacadas em novas produções musicais

Redação 07 de Fevereiro de 2025
Nilson Lima

PontoPoder

Show de Mara Pavanelly, obras e baú literário: vice-prefeito de Itaiçaba volta à mira de vereadores

Denúncia foi aceita na Câmara Municipal em meio a clima de instabilidade política na cidade

Ingrid Campos 08 de Maio de 2024
Cantora é conhecida no Nordeste por forte voz

Opinião

O que aconteceu com Mara Pavanelly? Entenda conflito por carro com Tuta Sancho

Advogado de empresário diz que Mara deve valores, e defesa afirma que cantora tem saldo positivo com empresa

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 18 de Abril de 2023
Cantora cearense publicou vídeo sobre problema com carro em rede social

É Hit

Mara Pavanelly tem carro levado de estacionamento por problema jurídico com Tuta Sancho; entenda

Cantora publicou vídeo explicando situação e empresário rebateu afirmações em rede social

João Lima Neto 13 de Abril de 2023
