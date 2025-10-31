Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Mulher e homem posam sorridentes lado a lado em frente a uma cortina clara. Ambos usam faixas cerimoniais nas cores verde, amarelo e branco com o brasão do município de Moraújo-CE. A mulher veste um vestido verde claro com bolinhas e a faixa atravessa seu ombro direito. O homem usa terno azul-marinho com gravata vinho, óculos e barba, e a faixa atravessa seu ombro esquerdo, com uma roseta verde à cintura. Ambos aparentam participar de uma cerimônia oficial.

PontoPoder

Justiça cassa diploma de prefeito de Moraújo por abuso de poder político e convoca novas eleições

A denúncia é referente ao programa de distribuição de renda "Incentivo ao Trabalho e Requalificação Profissional - Trabalho Já", lançado pela Prefeitura de 2022

Ingrid Campos 21 de Julho de 2025
Prefeito de Moraújo chegou a indicar a noiva para assumir Secretaria Municipal de Saúde

PontoPoder

Estudante de Medicina e noiva do prefeito de Moraújo desiste de cargo na Secretaria de Saúde

Letícia Luna chegou a ser confirmada para o cargo nas redes sociais de Ruan Lima, mas a nomeação não foi confirmada

Redação 17 de Janeiro de 2025
Coreaú e Moraújo

PontoPoder

Ministério Público pede cassação de prefeitos de Coreaú e Moraújo por suspeita de compra de votos

MPE já ajuizou ações contra outros oito prefeitos cearenses; casos podem mudar comando da Prefeitura nas cidades

Luana Barros 10 de Janeiro de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Moraújo?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Moraújo?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Carro cai dentro de açude em Moraújo após motorista perder o controle da direção em11 de setembro 2022. Condutor morreu

Ceará

Motorista morre após perder controle de veículo e cair dentro de açude em Moraújo

A Polícia Civil investiga as circunstâncias que provocaram o acidente

Redação 11 de Setembro de 2022
Suspeito de matar jovem com deficiência intelectual ao jogá-lo em fogueira é preso em Moraújo

Segurança

A vítima, que era vizinho do investigado, chegou a ser levada a uma unidade de saúde, mas morreu no dia 14 deste mês devido à gravidade das queimaduras

Redação 25 de Agosto de 2021

Região

Pesquisadores encontram composto anti-inflamatório em planta do sertão do Ceará

O estudo foi feito em uma das variedades da açucena encontrada em Pacatuba e Moraújo

Honório Barbosa 16 de Junho de 2021

Segurança

Mulher é morta a facadas durante discussão e companheiro é preso um dia após o crime, em Moraújo

José Antônio de Oliveira confessou o crime durante a prisão e culpou a bebida alcoólica

Redação 21 de Setembro de 2020