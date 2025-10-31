Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos
Veja resultado da votação
Quando as chamas foram controladas, o fogo estava a cerca de 200 metros de um hospital local
Homem de 34 anos foi detido na zona rural de Planaltina e será recambiado ao Ceará
A vítima, que estava no banco do passageiro, não teve a identidade revelada
Centro-Sul e Cariri concentraram as maiores precipitações
O aviso de 'grau de severidade' é para outras 65 cidades; há 'potencial perigo' em outros 74 municípios
Aumento elevado no número de pacientes positivos motivou decisão da Secretaria da Saúde que entra em vigor neste sábado (13) e prossegue até o próximo dia 21
Cariús, na Região do Cariri, registrou precipitação de 87 mm, a maior entre terça e quarta-feira (19)
Previsão da Funceme para os próximos dias é de tempo nublado e claro. Há possibilidade de chuvas na faixa litorânea