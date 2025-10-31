Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Cariús?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Cariús?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Imagens aéres do incêndio que atingiu a Serra de Cariús

Ceará

Incêndio deixa cidade coberta por fumaça no Interior do Ceará; veja vídeo

Quando as chamas foram controladas, o fogo estava a cerca de 200 metros de um hospital local

Redação 22 de Setembro de 2023
Viatura

Segurança

Foragido da Justiça cearense é preso no Distrito Federal por estupro de vulnerável

Homem de 34 anos foi detido na zona rural de Planaltina e será recambiado ao Ceará

Redação 04 de Maio de 2023
Uma equipe da Perícia Forense do Ceará realizou os primeiros levantamentos para a investigação do caso

Segurança

Corpo de homem é encontrado com marcas de tiros em veículo parado em estrada no Ceará

A vítima, que estava no banco do passageiro, não teve a identidade revelada

Redação 25 de Fevereiro de 2023
foto

Região

Ceará tem chuva em pelo menos 80 municípios; Tarrafas tem maior acumulado, de 90 mm

Centro-Sul e Cariri concentraram as maiores precipitações

Redação 22 de Março de 2021

Região

Baixa umidade atinge 139 cidades do Ceará, alerta Inmet; veja lista

O aviso de 'grau de severidade' é para outras 65 cidades; há 'potencial perigo' em outros 74 municípios

Redação 21 de Outubro de 2020

Região

Após aumento de 2.900% nos casos da Covid-19 em apenas dez dias, Cariús implanta 'lockdown'

Aumento elevado no número de pacientes positivos motivou decisão da Secretaria da Saúde que entra em vigor neste sábado (13) e prossegue até o próximo dia 21

Honório Barbosa 11 de Junho de 2020

Região

Chove em mais de 140 municípios cearenses; Cariús e Porteiras têm as maiores precipitações

Cariús, na Região do Cariri, registrou precipitação de 87 mm, a maior entre terça e quarta-feira (19)

Redação 19 de Fevereiro de 2020

Região

Ceará volta a receber chuvas no interior; Tauá registra precipitação de 17 milímetros

Previsão da Funceme para os próximos dias é de tempo nublado e claro. Há possibilidade de chuvas na faixa litorânea

Redação 20 de Novembro de 2019
