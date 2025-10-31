Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Reunião em plenário da câmara municipal de Barroquinha, com cinco pessoas sentadas em torno de uma mesa em formato de “U” de madeira clara. Um homem de terno escuro está em pé, falando em um púlpito ao centro. Atrás dele, três bandeiras estão posicionadas, incluindo a do Brasil e a do estado do Ceará. À mesa, quatro pessoas — duas mulheres e dois homens — acompanham a sessão, com microfones, copos de vidro e papéis à frente.

PontoPoder

Após liminar no TSE, Câmara de Barroquinha passa por nova alteração na sua composição; entenda

Decisão do ministro André Mendonça, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), suspendeu os efeitos de sentença que cassou os mandatos do PSD na cidade

Ingrid Campos 29 de Setembro de 2025
A foto mostra duas pessoas sorrindo em um ambiente interno. Um homem de meia-idade, calvo, veste camisa social azul-clara e segura um microfone enquanto abraça uma mulher de cabelos pretos presos, que usa uma blusa cinza de manga comprida. Ao fundo, há uma parede de tijolos aparentes em tons claros e um trecho de parede branca.

PontoPoder

TSE suspende eleição suplementar em Barroquinha e devolve mandato a prefeito e vice em liminar

O ministro-relator André Mendonça reconheceu que a matéria "demanda melhor exame" pela Corte

Ingrid Campos 16 de Setembro de 2025
Novos vereadores de Barroquinha foram diplomados pelo TRE-CE na quinta-feira (12)

PontoPoder

Três novos vereadores são empossados em Barroquinha após recontagem de votos da Justiça Eleitoral

Cassação de parlamentares do PSD motivou mudanças na composição da Câmara Municipal

Marcos Moreira 12 de Setembro de 2025
Jaime Veras e Carmen Lúcia sorrindo durante evento em ambiente interno. O homem, de cabelos grisalhos e camisa social azul-clara, segura um microfone e fala enquanto abraça a mulher ao seu lado, que veste uma blusa cinza de manga longa e tem cabelo escuro preso em uma trança. Ambos parecem descontraídos e felizes. Ao fundo, há uma parede de tijolos aparentes. A cena transmite um momento de confraternização ou fala pública em clima amistoso.

PontoPoder

TRE rejeita recurso que pedia cassação de prefeito de Barroquinha e mantém pena de multa; entenda

A dupla foi condenada em primeira instância a pagamento de multa pela distribuição de brindes em um evento comemorativo ao Dia das Mães

Ingrid Campos 15 de Julho de 2025
Prefeito e vice-prefeita de Barroquinha durante a cerimônia de diplomação dos eleitos em 2024

PontoPoder

TRE mantém cassação de prefeito e vice de Barroquinha por uso irregular de recursos eleitorais

Chapa liderada por Jaime Veras (PSD) teria desviado valores de fundo destinado a candidaturas de minorias

Marcos Moreira 08 de Julho de 2025
eleição suplementar, senador sá

PontoPoder

Ceará pode ter oito eleições suplementares após decisões judiciais; veja lista de municípios

Prefeitos têm sido cassados por contratação irregular de servidores, compra de votos e até ao envolvimento com facções criminosas, entre outras infrações

Ingrid Campos 13 de Maio de 2025
Imagem da câmera de segurança que filmou ação criminosa contra casa do vereador por Barroquinha, Júnior Magalhães (PSD)

Segurança

Casa de vereador é alvejada a tiros por criminosos no Interior do Ceará

O político denunciou a ação criminosa nas redes sociais. A Polícia Civil investiga o caso

Redação 15 de Abril de 2025
A imagem mostra uma igreja católica e um céu da tarde, parcialmente coberto por algumas nuvens

Papo Carreira

Prefeitura de Barroquinha, no Interior do Ceará, abre seleção com 107 vagas e salários de até R$ 8 mil

Os interessados já devem fazer a inscrição nesta sexta-feira (21)

Bergson Araujo 20 de Março de 2025
Prefeito e Barroquinha e Vice

PontoPoder

MPE pede cassação do prefeito de Barroquinha e vereadores do PSD por desvio de recursos do Fundo Eleitoral

A manifestação do órgão acontece no contexto de uma ação movida na 108ª Zona Eleitoral de Chaval

Bruno Leite 28 de Fevereiro de 2025
Jaime Veras e Carmen Lúcia

PontoPoder

Justiça rejeita cassação de prefeito e vice de Barroquinha por abuso de poder, mas aplica multa de R$ 10 mil para dupla

Defesa irá recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) para questionar a aplicação da multa

Redação 18 de Fevereiro de 2025
1 2 3