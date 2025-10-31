Diário do Nordeste
Imagem de uma viatura da pericia forence.

Segurança

Integrantes de facção criminosa são condenados por decapitar homem em Fortaleza

A vítima teve a cabeça exposta em um campo de futebol no bairro Lagoa Redonda

Bergson Araujo Costa 23 de Setembro de 2025
Casal morreu no local do acidente

Segurança

Casal morre após perder controle de carro e se chocar em árvore em Fortaleza

Delegacia do 35º Distrito Policial (DP) investiga o caso

Redação 09 de Março de 2025
foto de cachorros atacados por abelha

Ceará

Cachorros morrem atacados por abelhas durante retirada de colmeia em condomínio de Fortaleza

Um vizinho foi tentar mover uma colmeia, mas as abelhas se espalharam pelo local e atacaram os cachorros de uma família no bairro Lagoa Redonda

Matheus Facundo 17 de Janeiro de 2024
Montagem com trechos de conversa do suspeito com familiares no WhatsApp

Segurança

Suspeito de extorquir religioso fingia ser traficante para tirar dinheiro de famílias de dependentes químicos

Desdobramentos de investigação realizada pela Polícia Civil apontam que Fernando Araújo trabalhou na clínica particular por seis anos. Suspeito está preso

Redação 18 de Outubro de 2021

Segurança

Mulher é assassinada em estacionamento de posto de saúde no bairro Lagoa Redonda, em Fortaleza

Vítima aguardava uma corrida por aplicativo após fazer compras em um supermercado ao lado do posto

Redação 21 de Setembro de 2021

Metro

'Invasão' de sapos em condomínio da Lagoa Redonda assusta moradores

Segundo moradores, a situação começou a se agravar desde as chuvas do dia 26 de janeiro

Redação 06 de Fevereiro de 2020

Metro

Homem solta pitbulls para atacar e matar gatos em terreno na Lagoa Redonda

Matanças são recorrentes segundo moradores do local; caso foi encaminhado à Delegacia de Crimes Ambientais

Redação 11 de Outubro de 2018