Colagem mostra à esquerda a imagem de prédio desabado no bairro Itaperi, em Fortaleza, e à direita imagem de vítima sob escombros do local. Homem é morto ao ser atingido por desabamento de prédio comprometido em Fortaleza

Ceará

Homem morre em desabamento de prédio desativado em Fortaleza

Local estava isolado e previsto para ser demolido devido ao risco de colapso da estrutura

Carol Melo 22 de Agosto de 2024
Veículo ficou com a parte da frente suspensa em calçada

Ceará

Ônibus invade estacionamento de padaria e quebra grade de proteção em acidente no Itaperi

Veículo da linha Parangaba/Oliveira Paiva/Papicu estava com vários passageiros

Redação 14 de Maio de 2024
Mãos cuidando de bonsai

Meio Ambiente

Exposição reúne mais de 40 exemplares de bonsai em Fortaleza neste fim de semana

O evento conta ainda com uma oficina gratuita de como cuidar das plantas cultivadas a partir da técnica oriental

Redação 06 de Outubro de 2022
VIATURA POLÍCIA CIVIL

Segurança

Foragido há 14 anos por ter espancado e matado filho é preso no Curió

O crime aconteceu no dia 31 de outubro de 2004, no bairro Itaperi, quando a criança tinha quatro anos

Redação 18 de Junho de 2021

Segurança

Motorista de aplicativo feito refém em Fortaleza é libertado pela Polícia; três pessoas são presas

Homem foi encontrado amarrado e amordaçado no bairro Itaperi. Carro da vítima foi usado em ação criminosa

Redação 04 de Fevereiro de 2021

Segurança

Homem é assassinado ao chegar próximo a casa da ex-mulher, no Mondubim

Segundo testemunhas, a vítima se mudou do bairro depois de receber ameaças de morte

Redação 24 de Setembro de 2020

Segurança

Homem é morto pelo próprio irmão depois de ser flagrado dando golpes de faca na mãe, no Itaperi

Um segundo filho de Maria Antônia Andrade,70, flagrou a agressão e efetuou vários disparos contra Rammond Arrais de Andrade

Redação 14 de Setembro de 2020

Segurança

Motociclista suspeito de mandar menina de 10 anos subir em moto e estuprá-la em Fortaleza é preso

Uma moto que teria sido utilizada no crime foi apreendida. Caso ocorrido no dia 20 de julho deste ano foi flagrado por câmeras de segurança

Redação 26 de Agosto de 2020
foto

Segurança

Motociclista tenta sequestrar menina de 10 anos no Bairro Itaperi, denuncia pai; vídeo

A tentativa de sequestro foi flagrada por câmeras de segurança

Redação 24 de Julho de 2020

Segurança

Casal suspeito de assaltos é preso após ser flagrado com motocicleta roubada na Capital; veja vídeo

Com a dupla, a Polícia Militar apreendeu, além do veículo, um revólver calibre 22 e um aparelho celular

Redação 22 de Maio de 2020
