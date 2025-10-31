Diário do Nordeste
Foto que contém as logomarcas da Farmácias Pague Menos, Restaurante Coco Bambu e do Mercadão São Luiz.

Negócios

Quais são as 12 empresas cearenses entre as maiores do varejo do Brasil?

Veja lista das principais companhias, com destaque para supermercadistas

Luciano Rodrigues 14 de Outubro de 2025
Imagem de fachada de loja da H&M, bandeira varejista sueca que chegou ao Brasil

Negócios

Quem é a H&M e o que a chegada da gigante sueca pode representar para o varejo no Ceará

Varejista conhecida por moda acessível chegou ao Brasil este ano e tem Fortaleza nos planos de expansão

Mariana Lemos 07 de Outubro de 2025
Colagem com imagens em sequência da estátua da Havan pegando fogo em Petrolina, Pernambuco.

Pernambuco

Estátua símbolo da Havan é incendiada em Petrolina (PE); veja vídeo

Ataque criminoso foi registrado por câmeras de segurança; Polícia Civil investiga o caso

Redação 23 de Setembro de 2025
Bandeira do Brasil tremulando ao vento sob céu azul, simbolizando orgulho nacional e patriotismo brasileiro.

Ceará

Veja o que abre e fecha no feriado de 7 de setembro, em Fortaleza

Na Capital, serviços como Enel e Correios não funcionarão por conta da data

Redação 05 de Setembro de 2025
Imagem mostra Maria Consuelo Leão Dias Branco com os filhos Francisco Ivens de Sá Dias Branco Junior, Maria das Graças Dias Branco da Escóssia, Maria Regina Saraiva Leão Branco Ximenes e Francisco Cláudio Saraiva Leão Dias Branco

Opinião

M. Dias Branco está entre os grupos empresariais que mais geraram bilionários em 2025

Maria Consuelo Leão Dias Branco acumula patrimônio de R$ 2,9 bilhões e é a quinta pessoa mais rica do Ceará

Foto frontal Ingrid Coelho
Ingrid Coelho 03 de Setembro de 2025
Foto que contém Consuelo, Graça, Cláudio, Marcos e Regina Dias Branco

Negócios

Ceará lidera em número de super-ricos no Nordeste, segundo a Forbes; veja ranking

Concentração de renda no território cearense é superior a qualquer outro local do Norte-Nordeste do Brasil

Luciano Rodrigues 02 de Setembro de 2025
Foto que contém Regina, Consuelo e Graça Dias Branco

Negócios

Um em cada cinco bilionários do Nordeste em 2025 é mulher; confira os nomes

Região aumenta participação feminina, ainda que restrita a alguns grupos familiares

Luciano Rodrigues 01 de Setembro de 2025
Foto que contém Mário Araripe, Ilson Mateus e Maria das Graças Dias Branco

Negócios

Nordeste tem 30 bilionários em 2025; veja os nomes da lista da Forbes

Destaque fica para o Ceará, que concentra três em cada cinco bilionários da região

Luciano Rodrigues 31 de Agosto de 2025
Foto que contém Hilux, da Toyota

Negócios

Por que esta marca de carro é a mais procurada no Ceará em 2025? Veja ranking

Seja para veículos novos ou usados, montadora é a preferida dos cearenses

Luciano Rodrigues 30 de Agosto de 2025
Foto que contém montagem de Mário Araripe, Maria Consuelo Dias Branco e Lauro Fiúza

Opinião

Quem são os 18 bilionários do Ceará em 2025, segundo a Forbes

Tradicional lista da Forbes traz 18 nomes do Ceará com fortunas superiores a R$ 1 bilhão

Foto frontal Victor Ximenes
Victor Ximenes 28 de Agosto de 2025
