Zebras na Copa do Brasil? Confira curiosidades sobre as classificações em rodada do torneio

A terceira fase da Copa do Brasil se encerrou nesta quinta-feira (22). Além da emoção natural que envolve um torneio mata-mata, a edição da competição de 2025 teve como marca as "zebras'. Expressão utilizada para exemplificar casos nos quais os confrontos são vencidos pelas equipes tidas como menos favoritas refletiu a rodada da copa. Por isso, o Diário do Nordeste destaca e relembra algumas curiosidades acerca dos jogos e resultados.

HOUVE MUITA ZEBRA?

Considerando que a terceira fase, que antecipa as oitavas de finais, mesmo que times grandes foram eliminados antes como o Sport e Vitória ambos na Série A, apresenta uma boa disparidades entre os times do pote 1 para os que estavam no Pote 2, três do pote considerado mais fraco se classificaram: Retrô, que eliminou o Fortaleza, CSA, que eliminou o Grêmio) e CRB, que eliminou o Santos.

Nesse sentido, ainda mais levando em consideração as divisões destes times classificados Retrô (Série C) e venceu nos pênaltis o Fortaleza (Série A), CSA (Série C) e ganhou do Grêmio (Série A) e CRB (Série B) que superou o Santos de Neymar, também nos pênaltis.

DESTAQUE DOS NORDESTINOS

Em rodada classificada e tida por “resultados óbvios”, Santos e Grêmio foram eliminados pelos rivais CRB e CSA, respectivamente. Os times alagoanos, apesar de terem enfrentados grandes times da elite nacional, passaram de fase muito por terem aproveitado os seus mandos de campos.

O Azulão do Mutange, o CSA, ganhou do Grêmio na partida de ida, no Estádio Rei Pelé, por 3 a 2 e resistiu à pressão tricolor em Porto Alegre, empatando sem gols.

Já seu arquirrival, o Galo da Pajuçara, CRB, derrotou o Santos, na volta de Neymar aos gramados, nos pênaltis. Com destaque de Matheus Albino, goleiro do time alagoano, no tempo normal e pegando o pênalti decisivo batido por Zé Ivaldo.

DECISÕES NAS PENALIDADES

Ao todo, foram três decisões nas penalidades entre os 16 confrontos. Após dois empates, Vasco x Operário, Fortaleza x Retrô e CRB x Santos decidiram quem se classificaria para as oitavas de finais da Copa do Brasil nos pênaltis.

Evitando mais uma zebra, mesmo após tomar o gol de empate já nos acréscimos do segundo tempo e ainda em jogo em São Januário, o Vasco superou o Operário nas penalidades com destaque do goleiro Léo Jardim.

Como outra curiosidade das classificações decididas nas penalidades, o Fortaleza foi o único mandante no jogo de volta que não passou nas cobranças na marca da cal. Com Lucero e Kervin não convertendo suas cobranças, o Leão foi eliminado da competição nacional sob vaias e protestos da sua torcida.

* Sob supervisão de Vladimir Marques