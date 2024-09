Zé Welison é expulso, Lucero recebe terceiro amarelo e dupla desfalca o Fortaleza na Série A

O Fortaleza não poderá contar com o volante Zé Welison e com o centroavante Lucero na partida contra o Cuiabá, no próximo domingo (29), pela Série A do Brasileirão. A dupla de jogadores terá que cumprir suspensão neste jogo.

O atacante Juan Martin Lucero completou a série de três cartões amarelos diante do Bahia, neste sábado (21), e por isso não poderá estar em campo no jogo contra o Cuiabá. O seu substituto natural é Renato Kayzer, que balançou as redes contra o Bahia.

Legenda: Lucero comemora gol marcado pelo Fortaleza Foto: Kid Jr/SVM

Já Zé Welison foi expulso aos 37 minutos do segundo tempo da partida contra o Bahia. Ele deu um carrinho e acertou, com a sola, o tornozelo de um jogador do Bahia. O árbitro Raphael Claus decidiu por expulsar direto o volante do Tricolor do Pici.

Fortaleza e Cuiabá entram em campo no próximo domingo (29), às 16h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), para disputar a 28ª rodada da Série A do Brasileirão 2024, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.