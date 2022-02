Zagueiro do Ceará, Messias destaca foco da equipe e sede por "buscar a vitória sempre"

Na segunda temporada vestindo a camisa do Ceará, o zagueiro Messias falou sobre o início da temporada, a expectativa para a estreia no Cearense, além dos objetivos com o Alvinegro. O atleta deu entrevista coletiva nesta segunda-feira (21), na sala de imprensa na sede do clube, em Porangabuçu

“A gente almeja coisas grandes. Ano passado, a gente brigou por todos os títulos. Não conseguimos conquistar, mas brigamos por todos. A gente tem que querer sempre ganhar títulos para o nosso torcedor. Esse é o pensamento: ter ambição de ganhar sempre. Nosso trabalho tem sido bem feito”, avaliou.

O Ceará estreia no estadual numa fase eliminatória. A equipe enfrenta o Iguatu em jogos de ida e volta. A primeira partida será na Arena Castelão, nesta terça-feira (22), às 20 horas. Sobre a postura do time em campo, ele ressalta:

Messias zagueiro do Ceará “Buscar a vitória sempre. Às vezes ela não vem. Mas a busca tem que ser constante. Pelo tamanho do Ceará, é o mínimo que a gente pode fazer. Suar nossa camisa, dar o nosso melhor tanto nos jogos quanto nos treinos. A gente sabe que serão dois jogos contra uma equipe qualificada e vamos dar o nosso melhor para sair com a classificação."

O zagueiro fala da importância de fazer um bom resultado no primeiro confronto e de uma adaptação da equipe para alguma eventual situação controversa, como a qualidade do gramado na segunda partida.

“A questão do gramado atrapalha o bom desempenho do jogo, ainda mais uma equipe técnica como a nossa, que gosta de botar a bola no chão. A gente vai ter que se adaptar ao jogo, se pedir pra trombar, vai ter que trombar. Se for no Castelão, ótimo. Se for onde não tem o campo tão bom, temos que nos adequar ao que o gramado permite e fazer o que o jogo pede pra sair vitorioso”, declarou.

Na Copa do Nordeste, o Alvinegro é líder do Grupo B com 12 pontos. O jogador avalia a equipe que, até então, só atuou no torneio regional.

“Se a gente criar o mesmo tanto que a gente criou contra o Sport...Mantendo uma boa qualidade defensiva também. Não vai ser todo jogo que um goleiro vai fazer aquele tanto de milagre. Não foram gols perdidos, foram gols defendidos. O Ceará tem que manter o número de chances criadas, e com a qualidade dos nossos atacantes vamos fazer muitos gols. Aquele jogo foi de muito orgulho para nós. O goleiro deles estava numa noite inspirada. A gente tem que entender que do outro lado tem profissionais qualificados”, disse.

Em 2022, além do Nordestão, do Cearense, o Alvinegro também vai jogar a Copa do Brasil, o Brasileirão e a Sul-Americana. O calendário de jogos também foi tema da conversa. O grupo encara uma sequência de partidas decisivas com pequeno intervalo para descanso.

“É uma reclamação recorrente não só minha, mas de todo jogador de futebol brasileiro e dirigente, que é um calendário muito apertado. Mas nós não podemos fazer nada. Somos profissionais, temos que trabalhar e dar nosso melhor. Existe o desgaste pelos jogos um em cima do outro. Mas a nossa equipe está preparada fisicamente e mentalmente. É nos manter concentrados, sem pressão de jogo em cima de jogo. A gente tem que esquecer isso, que nosso calendário não vai mudar, não por agora. E focar no nosso melhor e buscar a vitória sempre” finalizou.

CONFIRA A ENTREVISTA COMPLETA

