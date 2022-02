Tiago Nunes explica mudanças no time titular do Ceará e critica gramado do Carneirão: "horroroso"

O técnico Tiago Nunes criticou o gramado do Estádio Municipal Antônio de Figueiredo Carneiro, em Alagoinhas, após a vitória do Ceará contra o Atlético-BA por 1 a 0, e afirmou que a "avaliação técnica fica prejudicada". Para além da questão estrutural, o comandante explicou as mudanças no time titular para a partida.

"A avaliação técnica do jogo fica muito prejudicada, porque é praticamente impossível jogar futebol nesse gramado. Gramado horroroso. Precisamos pensar muito antes de darmos sequência nas jogadas. Pensando nisso e no desgaste físico de alguns jogadores, fizemos uma rodagem para vermos alguns jogadores iniciando a partida, dar minutagem para os atletas que não vinham jogando, descansar outros, e testar formações diferentes. Meu papel como treinador, principalmente neste início de temporada, é oportunizar, testar, variar, para que possamos ter o máximo de informações possíveis dos atletas e a partir daí conseguir, durante a temporada, escolher as melhores soluções."

As críticas de Tiago Nunes se estenderam à organização da Copa do Nordeste. O comandante criticou o horário da partida, alegando que o calor não é "convidativo ao torcedor" e que os organizadores precisam pensar no público presente.

"Hoje, sem dúvidas, o resultado foi mais importante do que a atuação. Isso é uma questão básica de desenvolvimento de futebol: se não tem um bom campo, boas condições, logicamente afeta a parte técnica. E nós temos que rever, até a própria organização da competição, porque é impossível você imaginar uma Copa do Nordeste, valorizada, onde todo mundo gosta de jogar, charmosa... mas a organização coloca o jogo às 16h, um calor que não é convidativo ao torcedor, à prática do futebol, porque está pensando muito mais no torcedor que está no sofá, em casa. É um horário muito bom pro torcedor que está em casa. O futebol é feito de presença, de público, de convívio humano. Precisamos parar de marcar jogos às terças-feiras, às 21h30, com as pessoas trabalhando no dia seguinte. Pensar nas pessoas que gostam de futebol e muito menos na adesão da televisão."

Pela frente, o Ceará terá uma sequência de duelos eliminatórios: enfrenta o Iguatu pelo Campeonato Cearense e o São Raimundo-RR pela Copa do Brasil. Para Tiago Nunes, a avaliação seguirá sendo jogo a jogo.

"Nós temos o discernimento de quem são os jogadores que estão em melhor condição no momento para jogar. Neste jogo, perdermos jogadores importantes, como Sobral e o Lima, após o jogo contra o Sport. O Luiz Otávio com uma dor no pé, o Marlon sofreu uma pancada forte contra o Sampaio Corrêa e acabou não tendo condição de viajar. E nós acabamos oportunizando outros jogadores. A sequência que vinha o Vina, o Zé Roberto e o Mendoza, jogando praticamente todos os jogos... e também visualizar nosso elenco, quais jogadores podem jogar e deixar todo mundo mobilizado e pronto. Vamos avaliar jogo a jogo como temos feitos, confiamos nos caras que estiveram à disposição para entregarem os resultados necessários."

Confira a coletiva na íntegra