Ceará vence Atlético-BA e amplia vantagem na liderança do Grupo B da Copa do Nordeste

O Ceará venceu o Atlético-BA neste sábado (19) por 1 a 0, no Estádio Municipal Antônio de Figueiredo Carneiro, em Alagoinhas, pela 6ª rodada da Copa do Nordeste. O zagueiro Lidio, do Carcará, marcou contra o próprio gol e garantiu o triunfo alvinegro.

Com o resultado, a equipe de Tiago Nunes chegou aos 12 pontos e ampliou a vantagem na liderança do Grupo B. O Atlético-BA, por sua vez, figura na 5ª colocação, com 4 pontos, podendo ser ultrapassado por Campinense e Globo no desfecho da rodada.

A equipe alvinegra volta a campo na quarta-feira (02) contra o São Raimundo-RR, pela 1ª fase da Copa do Brasil.

O jogo Com equipes mescladas para a partida, Atlético-BA e Ceará fizeram um 1° tempo com pouca inspiração ofensiva. Sem conseguir criar oportunidades pelo meio, o Ceará conseguia chegar ao campo ofensivo com os laterais Victor Luís e Nino Paraíba. Os cruzamentos foram utilizados pela equipe de Tiago Nunes, porém, sem sucesso, assim como os arremates de fora da área: Iury Castilho, Erick e Jacaré tentaram, mas mandaram para fora. A melhor oportunidade alvinegra saiu dos pés de Jacaré e Iury Castilho. O camisa 40 recebeu na área, fintou a marcação e deixou o atacante livre de marcação, sem goleiro, mas a defesa do Atlético-BA conseguiu se recuperar e interceptou o arremate. O Atlético-BA, por sua vez, buscava os contra-ataques para agredir o Ceará. Porém, com uma forte marcação, o time alvinegro conseguia interceptar as tentativas. Hadrian, de falta, e Rael, de fora da área, tentaram abrir o marcador, mas também não obtiveram sucesso. Na etapa final, as equipes iniciaram com um ritmo diferente: Erick, de fora da área, quase abriu o marcador para o Ceará, enquanto Lidio foi parado por Richard, após aproveitar bobeada da defesa alvinegra. Com poucas ações ofensivas, o técnico Tiago Nunes promoveu a entrada de Gabriel Santos, Vina, Mendoza e Wescley. Os atletas deram novo ritmo no meio-campo alvinegro, enquanto o Atlético-BA aproveitava os contra-ataques. Aos 28 minutos, Rael serviu Dionísio, mas o camisa 10 finalizou cruzado e desperdiçou a melhor oportunidade do Atlético-BA na partida. Nos minutos finais do confronto, Nino Paraíba recebeu na direita, tentou o cruzamento para Vina e o zagueiro Lidio, do Atlético-BA, marcou contra o próprio gol. A resposta do Carcará veio com Miller, mas o camisa 10 parou na grande defesa de Richard. Ficha técnica | Atlético-BA 0 x 1 Ceará Local: Estádio Municipal Antônio de Figueiredo Carneiro (Carneirão), em Alagoinhas (BA)

Data: 19/02/2022 (sábado)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Tiago Nascimento dos Santos (PE)

Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE) e Ricardo Jorge Nunes dos Santos Júnior (PE)

Gols: Lidio (contra)

Cartões amarelos: Reninha, Caetano e Emerson (Atlético-BA) e Messias, Richardson, Richard e Vina (Ceará)

Cartões vermelhos:

Escalação do Atlético-BA: Jonh Wilquer; Aleff (Edson), Lidio, Bruno e Caetano (Matheus Leal); Lucas Santos, Jeferson (Dionísio) e Hadrian; Reninha, Emerson e Rael (Jerry). Técnico: Agnaldo Liz.

Escalação do Ceará: Richard; Victor Luís, Messias, Gabriel Lacerda e Nino Paraíba; Richard, Richardson (Marcos Victor) e Erick (Wescley); Iury Castilho (Gabriel Santos), Cléber (Vina) e Jacaré (Mendoza). Técnico: Tiago Nunes.