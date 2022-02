Ceará inicia venda de ingressos para jogo contra o Iguatu; saiba detalhes

Os torcedores do Ceará já podem adquirir ingressos para o jogo contra o Iguatu, pelo Campeonato Cearense de 2022. É a primeira partida do Alvinegro no Estadual, e o clube será mandante no 1º jogo das quartas de finais neste terça-feira (22), às 20 horas, no Castelão. As vendas iniciaram neste domingo (20) nas lojas Vozão dos shoppings.

A loja da sede começa a vender nesta segunda-feira (21). Os check-ins já estão disponíveis para os sócios-torcedores do Sócio Vozão.

É importante lembrar: o torcedor ou torcedora que pretende ir ao estádio deve estar vacinado (a) contra a Covid-19. É preciso ter recebido as duas doses ou dose única (no caso da Jansen) e levar o comprovante de vacinação. O uso de máscara é obrigatório durante todo o evento.

VEJA SETORES DISPONÍVEIS E VALORES

Segunda-feira, 21/02



Loja Vozão sede (Av. João Pessoa, 3532 - Damas) - 8h às 17h

Loja Vozão Shopping Parangaba ( Rua Germano Franck, 300 - Parangaba) - 10h às 21h

Loja Vozão Shopping Iguatemi ( Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz) - 10h às 21h

Loja Vozão Shopping RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy) - 10h às 21h

Loja Vozão Grand Shopping Messejana (Av. Frei Cirilo, 3840 - Messejana) - 10h às 21h.



Terça-feira, 22/02



Loja Vozão sede (Av. João Pessoa, 3532 - Damas) - 8h às 17h

Loja Vozão Shopping Parangaba ( Rua Germano Franck, 300 - Parangaba) - 10h às 19h

Loja Vozão Shopping Iguatemi ( Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz) - 10h às 19h

Loja Vozão Shopping RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy) - 10h às 19h

Loja Vozão Grand Shopping Messejana (Av. Frei Cirilo, 3840 - Messejana) - 10h às 19h.