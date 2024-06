Yan Couto revela pedido de CBF para que não use cabelo rosa na Seleção Brasileira: ‘meio vacilão’

O lateral da Seleção Brasileira, Yan Couto, revelou em entrevista ao Canal Uol um pedido inusitado da CBF. Segundo o atleta, a Confederação Brasileira de Futebol solicitou que o mesmo não usasse o cabelo rosa (como de costume), enquanto estivesse atuando pela amarelinha. O jogador contou que “falaram que o rosa é meio vacilão”, e por isso, acabou mudando o visual.

Confira a fala do atleta:

“Foi um pedido, basicamente. Falaram que o rosa é meio 'vacilão' assim. Eu não acho, mas vou respeitar, né. Me pediram, vou fazer”, disse Yan.

Legenda: Yan Couto atuando pela Seleção Brasileira, sem o cabelo rosa Foto: TIM WARNER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

O lateral de 22 anos se apresentou à seleção na última semana sem o rosa e foi titular na vitória por 3 a 2 sobre o México, ficando no banco no empate por 1 a 1 com os Estados Unidos.

O jogador faz parte do time do Girona e estreou pela Seleção Brasileira em outubro de 2023, nos jogos das Eliminatórias contra Venezuela e Uruguai.