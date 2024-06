Brasil x Estados Unidos: veja escalação, onde assistir ao vivo e horário

Encantado com as atuações brilhantes de Endrick, o Brasil enfrenta seu último teste antes da Copa América-2024 nesta quarta-feira (12), contra os anfitriões Estados Unidos, em Orlando, na Flórida, às 20 horas.

No sábado, a seleção brasileira conquistou a primeira vitória em solo americano graças a um gol salvador de sua nova joia. O baixinho e robusto Endrick cabeceou para a rede um cruzamento de Vinícius Jr. e com isso o Brasil venceu o México por 3 a 2 nos acréscimos, numa prévia da parceria que os formarão no Real Madrid. Endrick, de 17 anos, se juntará ao vencedor da Liga dos Campeões da Europa na próxima temporada, mas primeiro terá pela frente a grande vitrine que é a Copa América, na qual espera brilhar como titular em um elenco com desfalques significativos como o de Neymar.

ONDE ASSISTIR O JOGO DO BRASIL?

A Globo, o sportv e o ge transmitem ao vivo para todo o Brasil

COMO DORIVAL VAI ESCALAR O BRASIL?

O técnico Dorival Júnior apresentou um time alternativo contra o México, com dois estreantes (Evanilson e Ederson) e quatro jogadores titulares que começaram jogando pela primeira vez. Ao final da preparação, o Brasil poderá testar o time titular que vai estrear no Grupo D da Copa América, no dia 24 de junho, contra a Costa Rica. Endrick voltará a iniciar no banco de reservas, conforme confirmado por Dorival nesta terça-feira.

"Peço um pouco de paciência e calma com esse garoto, para que as coisas aconteçam de forma natural", disse o treinador em entrevista coletiva. "Ele vem de uma evolução muito boa (...) mas um erro pode ser fatal" para o seu desenvolvimento.

Os organizadores esperam mais de 53 mil espectadores para este amistoso que acontecerá no Estádio Camping World a partir das 19h locais (20h de Brasília).

Prováveis escalações:

EUA: Matt Turner - Joe Scally, Chris Richards, Cameron Carter-Vickers, Antonee Robinson - Weston McKennie, Yunus Musah, Johnny Cardoso - Christian Pulisic, Tim Weah e Haji Wright. Técnico: Gregg Berhalter.

Brasil: Bento - Danilo, Lucas Beraldo, Marquinhos, Wendell - Bruno Guimarães, Joao Gomes, Lucas Paquetá - Raphinha, Vinícius Jr e Rodrygo. Técnico: Dorival Júnior.