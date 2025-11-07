Wilton Pereira Sampaio relata na súmula do Clássico-Rei: chinelos arremessados, laser e som de apito
A partida foi realizada na última quinta-feira (6), na Arena Castelão pela 32ª rodada da Série A
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
Ceará e Fortaleza empataram em 1x1 na quinta-feira (6), no Castelão pela 32ª rodada da Série A, em um clássico emocionante, que também teve episódios extracampo, relatados na súmula pelo árbitro Wilton Pereira Sampaio.
O árbitro da partida relatou na súmula chinelos arremessados, laser nos olhos dos jogadores e som de apito da arquibancada.
O som de apito da arquibancada atrapalhou o andamento do jogo, com os jogadores do Fortaleza parando o lance e comunicando ao árbitro.
No lance dos chinelos, aconteceu no momento em que Vina, do Ceará, ia bater um escanteio, com a torcida do Fortaleza arremessando no gramado.
A partida foi de mando do Vovô, mas o árbitro relatou de onde vieram as ocorrências. Veja o relato da súmula:
- Informo que aos 12 e aos 16 minutos do primeiro tempo, o jogo foi paralisado, por interferencia do som de um apito, vindo da arquibancada; em ambos os momentos a posse de bola, estava com a equipe do fortaleza e. clube;
- informo que aos 41 minutos do primeiro tempo foi arremessado uma par de chinelo no campo de jogo, vindo da arquibanca destinada a torcida do fortaleza e. clube;
- informo que aos 31 minutos do primeiro tempo, o goleiro da equipe fortaleza e. clube, sr. brenno oliveira, se manifesta sobre o uso de um laser em direção ao seu rosto, supostamente vindo da arquibancada destinada a torcida do ceara. s club.
- contudo, a equipe de arbitragem junto ao delegado da partida, solicitou protocolo de anuncio do estadio, evitando que os fatos citados trouxessem prejuizo para a continuidade da partida.
