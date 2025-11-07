Wilton Pereira Sampaio relata na súmula do Clássico-Rei: chinelos arremessados, laser e som de apito

Ceará e Fortaleza empataram em 1x1 na quinta-feira (6), no Castelão pela 32ª rodada da Série A, em um clássico emocionante, que também teve episódios extracampo, relatados na súmula pelo árbitro Wilton Pereira Sampaio.

O árbitro da partida relatou na súmula chinelos arremessados, laser nos olhos dos jogadores e som de apito da arquibancada.

O som de apito da arquibancada atrapalhou o andamento do jogo, com os jogadores do Fortaleza parando o lance e comunicando ao árbitro.

No lance dos chinelos, aconteceu no momento em que Vina, do Ceará, ia bater um escanteio, com a torcida do Fortaleza arremessando no gramado.

A partida foi de mando do Vovô, mas o árbitro relatou de onde vieram as ocorrências. Veja o relato da súmula: