Willian Maranhão exalta torcida do Ceará e reforça: ‘vim para brigar por posição’

O volante Willian Maranhão estreou pelo Ceará no Clássico-Rei de domingo (5), com vitória na Arena Castelão, pela Copa do Nordeste. Apresentado oficialmente nesta terça-feira (7), no CT de Porangabuçu, ressaltou que chega para brigar por posição no elenco.

Willian Maranhão Volante do Ceará "Mantive regularidade quando joguei, vim para brigar por posição. O time está muito bem, isso é importante para o Ceará. Eu vim qualificar, o time ganha mais um reforço para brigar por posição".

O atleta foi contratado por empréstimo junto ao Santos para 2023. No Vovô, usará a camisa 95.

"Sou primeiro e segundo volante, onde joguei toda a minha carreira, mas já joguei improvisado como zagueiro pela esquerda. Estou aqui para ajudar no que o Gustavo (Morínigo) optar, o importante é ajudar. A característica é de vontade, bom passe e raça, isso o torcedor pode esperar", afirmou.

O próximo compromisso alvinegro é quarta (8), diante do Vitória-BA, às 21h30, no estádio Barradão, em Salvador/BA. O confronto é válido pela 7ª rodada da Copa do Nordeste. A equipe cearense está na liderança do Grupo B, com 13 pontos - em caso de nova vitória, garante a vaga nas quartas.

Assista a coletiva de Willian Maranhão