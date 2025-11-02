Willian Machado cita desgaste em vitória do Ceará e projeta Clássico: 'Unir forças'

O Ceará venceu o Fluminense por 2 a 0 neste domingo (2), na Arena Castelão. O Alvinegro, que não vencia há quatro partidas, conseguiu o importante resultado no Brasileirão para chegar com ânimo renovado diante do próximo desafio. O Vovô enfrenta o Fortaleza, maior rival, em duelo da 32ª rodada. O zagueiro Willian Machado fala da importância da preparação para o Clássico-Rei.

"É conseguir descansar bem, recuperar todos os jogadores. A gente sabe o quanto foi desgastante hoje. Tivemos um intervalo muito curto da partida do meio de semana até hoje. A gente sabe que vai ter um dia a menos de preparação para esse jogo do Clássico. Mas isso não é muleta", ressaltou o atleta.

"A gente entra em campo para buscar o nosso melhor independente de condição física. É procurar descansar, temos poucos dias de preparação. A gente sabe que é um jogo à parte. Conhecemos nosso adversário muito bem, eles também nos conhece. Já nos enfrentamos várias vezes na temporada. É unir forças. Contamos com o apoio da torcida, que é nosso 12º jogador. Tenho certeza que será um grande jogo para nós", completou.

O Ceará entra em campo na próxima quinta-feira (6), a partir das 20h (de Brasília). O Alvinegro encara o Fortaleza na Arena Castelão.