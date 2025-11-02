Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Willian Machado cita desgaste em vitória do Ceará e projeta Clássico: 'Unir forças'

Alvinegro superou o Fluminense por 2 a 0 neste domingo, no Castelão

Escrito por
Crisneive Silveira e Samuel Conrado jogada@svm.com.br
(Atualizado às 19:25)
Jogada
Legenda: Willian Machado, zagueiro do Ceará.
Foto: Felipe Santos / Ceará SC

O Ceará venceu o Fluminense por 2 a 0 neste domingo (2), na Arena Castelão. O Alvinegro, que não vencia há quatro partidas, conseguiu o importante resultado no Brasileirão para chegar com ânimo renovado diante do próximo desafio. O Vovô enfrenta o Fortaleza, maior rival, em duelo da 32ª rodada. O zagueiro Willian Machado fala da importância da preparação para o Clássico-Rei. 

"É conseguir descansar bem, recuperar todos os jogadores. A gente sabe o quanto foi desgastante hoje. Tivemos um intervalo muito curto da partida do meio de semana até hoje. A gente sabe que vai ter um dia a menos de preparação para esse jogo do Clássico. Mas isso não é muleta", ressaltou o atleta. 

"A gente entra em campo para buscar o nosso melhor independente de condição física. É procurar descansar, temos poucos dias de preparação. A gente sabe que é um jogo à parte. Conhecemos nosso adversário muito bem, eles também nos conhece. Já nos enfrentamos várias vezes na temporada. É unir forças. Contamos com o apoio da torcida, que é nosso 12º jogador. Tenho certeza que será um grande jogo para nós", completou.

O Ceará entra em campo na próxima quinta-feira (6), a partir das 20h (de Brasília). O Alvinegro encara o Fortaleza na Arena Castelão. 

Veja também

teaser image
Jogada

Ceará encara sequência decisiva com Clássico-Rei e contra times do G-4

teaser image
Jogada

Ceará vence Fluminense, se recupera na Série A e abre mais vantagem do Z-4

Assuntos Relacionados
jogador

Jogada

Willian Machado cita desgaste em vitória do Ceará e projeta Clássico: 'Unir forças'

Alvinegro superou o Fluminense por 2 a 0 neste domingo, no Castelão

Crisneive Silveira e Samuel Conrado Há 1 hora
Pedro Raul comemora gol pelo Ceará

Jogada

Pedro Raul celebra gol do Ceará e projeta Clássico-Rei: ‘fechar o ano com invencibilidade’

O artilheiro alvinegro voltou a marcar na vitória contra o Fluminense

Alexandre Mota Há 1 hora
jogadores

Jogada

Ceará encara sequência decisiva com Clássico-Rei e contra times do G-4

Alvinegro está em 14º na tabela

Crisneive Silveira Há 1 hora

Jogada

Vasco x São Paulo pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

As equipes se enfrentam em jogo pela 31ª rodada da Série A

Redação 02 de Novembro de 2025
Montagem com fotos de Marcos Victor e Dieguinho em ação pelo Ceará

Jogada

Marcos Victor e Dieguinho deixam DM do Ceará e enfrentam o Fluminense

As equipes se enfrentam neste domingo (2), na Arena Castelão

Alexandre Mota 02 de Novembro de 2025

Jogada

Juventude x Palmeiras pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

As equipes se enfrentam em jogo pela 31ª rodada da Série A

Redação 02 de Novembro de 2025