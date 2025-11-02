Ceará encara sequência decisiva com Clássico-Rei e contra times do G-4
Alvinegro está em 14º na tabela
O Ceará busca se distanciar cada vez mais da zona de perigo do Brasileirão. Na reta final da disputa de 2025, a equipe comandada por Léo Condé terá uma sequência difícil para alcançar os almejados 45 pontos. Após superar o Fluminense por 2 a 0 neste domingo (2), o Alvinegro vai enfrentar os quatro times do G-4 até a 31ª rodada, terá um Clássico-Rei e outros desafios diante de adversários do meio da tabela. No primeiro turno, o Vovô somou apenas sete pontos dos 21 disputados nos confrontos contra Cruzeiro, Fortaleza, Corinthians, Internacional, Mirassol, Flamengo e Palmeiras - adversários da reta final da disputa.
O Alvinegro venceu duas vezes, empatou uma e foi derrotado quatro vezes quando enfrentou essas equipes. O grupo comandado por Condé superou Cruzeiro e Fortaleza, empatou com Flamengo e foi derrotado por Corinthians, Internacional e Mirassol.
Na segunda metade da competição, o Alvinegro está na 12ª posição, com 38 pontos somados até a 31ª rodada. A equipe cearense luta para se afastar do Z-4 e terá pela frente, em ordem: Fortaleza (c), Corinthians (f) e Internacional (c).
Em seguida, o grupo vai encarar o G-4: Mirassol (4º), Cruzeiro (3º), Flamengo (1º) e Palmeiras (2º). Os jogos contra o Leão Caipira e o Rubro-Negro serão fora, já os duelos contra a Raposa e o Verdão serão na capital cearense. O Alvinegro está em 12º na tabela, com 38 pontos somados. O time volta a campo na quinta-feira (6), quando reencontra o Fortaleza em duelo da 32ª rodada do Brasileirão.
CEARÁ CONTRA ADVERSÁRIOS DA RETA FINAL DA SÉRIE A
1º turno
- Cruzeiro 1 - 2 Ceará v
- Fortaleza 0 - 1 Ceará v
- Ceará 0 - 1 Corinthians d
- Internacional 1 - 0 Ceará d
- Ceará 0 - 2 Mirassol d
- Ceará 1 - 1 Flamengo e
- Palmeiras 2 - 1 Ceará d
SEQUÊNCIA DE JOGOS DO CEARÁ NA RETA FINAL DA SÉRIE A
2º turno
- Ceará x Fortaleza
- Corinthians x Ceará
- Ceará x Internacional
- Mirassol x Ceará
- Ceará x Cruzeiro
- Flamengo x Ceará
- Ceará x Palmeiras