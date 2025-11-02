Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará encara sequência decisiva com Clássico-Rei e contra times do G-4

Alvinegro está em 14º na tabela

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 18:49)
Jogada
Legenda: Ceará terá sequência decisiva na reta final do Brasileiro.
Foto: Thiago Gadelha/SVM

O Ceará busca se distanciar cada vez mais da zona de perigo do Brasileirão. Na reta final da disputa de 2025, a equipe comandada por Léo Condé terá uma sequência difícil para alcançar os almejados 45 pontos. Após superar o Fluminense por 2 a 0 neste domingo (2), o Alvinegro vai enfrentar os quatro times do G-4 até a 31ª rodada, terá um Clássico-Rei e outros desafios diante de adversários do meio da tabela. No primeiro turno, o Vovô somou apenas sete pontos dos 21 disputados nos confrontos contra Cruzeiro, Fortaleza, Corinthians, Internacional, Mirassol, Flamengo e  Palmeiras - adversários da reta final da disputa.

O Alvinegro venceu duas vezes, empatou uma e foi derrotado quatro vezes quando enfrentou essas equipes. O grupo comandado por Condé superou Cruzeiro e Fortaleza, empatou com Flamengo e foi derrotado por Corinthians, Internacional e Mirassol.

Na segunda metade da competição, o Alvinegro está na 12ª posição, com 38 pontos somados até a 31ª rodada. A equipe cearense luta para se afastar do Z-4 e terá pela frente, em ordem: Fortaleza (c), Corinthians (f) e Internacional (c). 

Em seguida, o grupo vai encarar o G-4: Mirassol (4º), Cruzeiro (3º), Flamengo (1º) e Palmeiras (2º). Os jogos contra o Leão Caipira e o Rubro-Negro serão fora, já os duelos contra a Raposa e o Verdão serão na capital cearense. O Alvinegro está em 12º na tabela, com 38 pontos somados. O time volta a campo na quinta-feira (6), quando reencontra o Fortaleza em duelo da 32ª rodada do Brasileirão. 

CEARÁ CONTRA ADVERSÁRIOS DA RETA FINAL DA SÉRIE A

1º turno

 

  • Cruzeiro 1 - 2 Ceará v
  • Fortaleza 0 - 1 Ceará v
  • Ceará 0 - 1 Corinthians d
  • Internacional 1 - 0 Ceará d
  • Ceará 0 - 2 Mirassol d
  • Ceará 1 - 1 Flamengo e
  • Palmeiras 2 - 1 Ceará d

 

SEQUÊNCIA DE JOGOS DO CEARÁ NA RETA FINAL DA SÉRIE A

2º turno

  • Ceará x Fortaleza
  • Corinthians x Ceará
  • Ceará x Internacional
  • Mirassol x Ceará
  • Ceará x Cruzeiro
  • Flamengo x Ceará
  • Ceará x Palmeiras

Veja também

teaser image
Jogada

Ceará repete maior período de jejum na Série A de 2025, mas com desempenho abaixo

teaser image
Vladimir Marques

Perder com erro de arbitragem revolta, mas o Ceará precisa entender seu declínio técnico e reagir

Assuntos Relacionados
Pedro Raul comemora gol pelo Ceará

Jogada

Pedro Raul celebra gol do Ceará e projeta Clássico-Rei: ‘fechar o ano com invencibilidade’

O artilheiro alvinegro voltou a marcar na vitória contra o Fluminense

Alexandre Mota Há 25 minutos
jogadores

Jogada

Ceará encara sequência decisiva com Clássico-Rei e contra times do G-4

Alvinegro está em 14º na tabela

Crisneive Silveira Há 27 minutos

Jogada

Vasco x São Paulo pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

As equipes se enfrentam em jogo pela 31ª rodada da Série A

Redação Há 1 hora
Montagem com fotos de Marcos Victor e Dieguinho em ação pelo Ceará

Jogada

Marcos Victor e Dieguinho deixam DM do Ceará e enfrentam o Fluminense

As equipes se enfrentam neste domingo (2), na Arena Castelão

Alexandre Mota 02 de Novembro de 2025

Jogada

Juventude x Palmeiras pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

As equipes se enfrentam em jogo pela 31ª rodada da Série A

Redação 02 de Novembro de 2025

Jogada

Internacional x Atlético-MG pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

As equipes se enfrentam em jogo pela 31ª rodada da Série A

Redação 02 de Novembro de 2025