Willian Formiga avalia momento do Ceará como positivo: 'equipe vem numa crescente boa'

O jogador Willian Formiga que voltou a atuar pelo Ceará no jogo contra o Novorizontino, pela Série B, avaliou como positivo o momento que o Alvinegro passa na competição. Em décimo lugar, o time foi derrotado por derrotado por 4 a 1 na última rodada. A derrota interrompeu uma sequência positiva da equipe, que segue sonhando com o acesso. O lateral falou sobre a fase do clube e projetou o duelo contra a Chapecoense.

"A equipe vem numa crescente boa nessa reta final de campeonato. É procurar manter, evoluir a cada partida. É uma reta final muito importante, cada ponto é muito valioso. É se preparar o melhor possível, porque são muitos jogos difíceis e procurar a vitória do começo ao fim da partida", disse o jogador.

Para o duelo contra a Chapecoense, o jogador fala sobre como deve ser a postura da equipe em campo.

"A equipe tem que entrar com outra mentalidade, esquecer do jogo passado. Foi um jogo para se esquecer. Entrar para brigar por cada bola, por cada disputa, procurando a vitória o começo ao fim. Sabemos que é uma reta final de campeonato e que enquanto tivermos chance a gente vai brigar para colocar o Ceará onde ele tem que estar. Sabemos que não vai ser um jogo fácil, vai ser difícil por conta da situação da Chapecoense. Estamos preparando o melhor possível para fazer um grande jogo no sábado e, se Deus quiser, sair com os três pontos", finalizou o lateral.

A Chapecoense recebe o Ceará no sábado, dia 23 de setembro, a partir das 17h (de Brasília). O duelo será na Arena Condá, em Chapecó. A Verdinha FM e o Diário do Nordeste acompanham o duelo ao vivo e em tempo real.