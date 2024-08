West Ham x Manchester City: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O West Ham recebe o Manchester City no London Stadium, em Londres, na Inglaterra, neste sábado (31) às 13h30 (horário de Brasília) pela 3ª rodada da Premier League (Campeonato Inglês).

Os Hammers estão em 9º na tabela com 3 pontos e vem de vitória fora de casa contra o Crystal Palace. Já os citizens são líderes do campeonato, com 6 pontos em duas rodadas. São 6 gols marcados e apenas um sofrido.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão através da ESPN e Disney+.

PALPITE

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

WEST HAM

Aréola; Wan-Bissaka, Mavropanos, Kilman e Emerson; Soucek e Guido Rodríguez; Bowen, Lucas Paquetá e Kudus; Antonio. (Técnico: Julen Lopetegui)

MANCHESTER CITY

Ederson; Akanji, Dias e Gvardiol; Kovacic e Lewis; Savinho, Bernardo Silva, de Bruyne e Doku; Haaland. (Técnico: Pep Guardiola)

FICHA TÉCNICA | WEST HAM x MANCHESTER CITY

Competição: 3ª rodada da Premier League (campeonato inglês).

Data: 31 de agosto, sábado.

Local: London Stadium, em Londres, na Inglaterra

Horário: 13h30 horas (de Brasília).