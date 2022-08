West Ham x Manchester City: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Atual campeão da Premier League, o Manchester City inicia a temporada neste domingo (7), às 12h30 (horário de Brasília), contra o West Ham. O confronto, válido pela 1ª rodada da competição, acontece no Estádio Olímpico de Londres, em Londres (ING).

Para brigar pelo tetracampeonato da Premier League, o time de Guardiola reforçou o ataque com a contratação do norueguês Erling Haaland, que estava no Borussia Dortmund. Depois de perder força na reta final da temporada, os Hammers querem algo mais em 2022/23.

Palpites

Onde assistir

A partida do Campeonato Inglês será transmitida pela ESPN e Star+.

Prováveis escalações

West Ham: Fabianski; Coufal, Zouma, Dawson e Cresswell (Ben Johnson); Declan Rice, Soucek, Bowen, Fornals e Lanzini (Benrahma); Michail Antonio. Técnico: David Moyes.

Manchester City: Ederson; Walker, Rúben Dias, Aké e João Cancelo; De Bruyne, Rodri e Bernardo Silva; Mahrez, Haaland e Jack Grealish (Phil Foden). Técnico: Guardiola.

Ficha técnica | West Ham x Manchester City

Local: Estádio Olímpico de Londres, em Londres (ING)

Horário: 12h30 (de Brasília)

Árbitro: Michael Oliver

Assistentes: Stuart Burt e Simon Bennett

VAR: Mike Dean