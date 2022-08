Manchester United x Brighton: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Os Reds iniciam jornada no Campeonato Inglês em casa, neste domingo (7), às 10h (horário de Brasília), contra o Brighton. O confronto, válido pela rodada inicial da Premier League, acontece no Old Trafford, em Manchester (ING).

Em busca de fazer temporada que a anterior, o Manchester United trouxe o treinador Erik Ten Hag, que estava no Ajax (HOL). O novo comandante deve contar com Cristiano Ronaldo entre os titulares, apesar das especulações sobre a saída do atacante.

Onde assistir

A partida será transmitida pela ESPN e pela plataforma de streaming Star+.

Prováveis escalações

Manchester United: David de Gea, Dalot, Harry Maguire, Luke Shaw; McTominay, Fred, Bruno Fernandes; Jadon Sancho, Cristiano Ronaldo e Marcus Rashford. Técnico: Erik ten Hag.

Brighton: Jason Steele, Clarke, Duffy; Sarmiento, Alzate, Lallana, Mitoma; Maupay, Enciso e Undav. Técnico: Graham Potter.

Ficha técnica | Manchester United x Brighton

Local: Estádio Old Trafford, em Manchester (ING)

Horário: 10h (de Brasília)

Árbitro: Paul Tierney

Assistentes: Constantine Hatzidakis e Neil Davies

VAR: John Brooks