Wellington Paulista analisa início do Fortaleza na Série A e alerta: “o mais importante é humildade”

O Fortaleza atingiu uma marca histórica na Série A dos pontos corridos: se tornou o primeiro clube do Nordeste com 100% nas três rodadas iniciais. A marca deixou a equipe na liderança da competição. Sobre os resultados, o atacante Wellington Paulista pediu humildade ao elenco.

"O mais importante é a humildade. A gente sabe da nossa capacidade, sabe que não é o melhor time do campeonato, também não é o pior. Uma hora vai chegar a fase ruim, então é ter consciência para se manter bem. A consciência necessária para manter o foco e reverter quando chegar", explicou.

Legenda: O elenco do Fortaleza demonstrou força na Série A de 2021 Foto: Thiago Gadelha / SVM

Com 38 anos, o centroavante é o artilheiro tricolor na temporada de 2021, com oito gols. O último foi marcado na vitória por 1 a 0 contra o Sport, no domingo (13). O jogador ressaltou que a sequência do Brasileirão reúne partidas difíceis para a equipe leonina.

"A gente sabe que o começo é excepcional, que não vamos ficar vencendo todos os jogos até o final, e a gente tem que saber se manter, concentrado nos jogos. Não vai ganhar todos de 5x0, 4x0, vai sofrer alguns jogos para ganhar, o mais importante é saber como ganhar ou como empatar. Neste Campeonato Brasileiro tem que sempre somar”, declarou.

O próximo compromisso do Fortaleza é quinta-feira (17) contra o Atlético-GO, pela 4ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 19h, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

Veja a coletiva de Wellington Paulista