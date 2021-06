Análise: Fortaleza aproveita falhas e vence Sport com lições sobre o elenco na liderança da Série A

O Fortaleza segue 100% e na liderança da Série A de 2021. Os fatos são reais após a vitória contra o Sport neste domingo (13), apesar de algo distante até mesmo das pretensões para a temporada: conquistar a vaga internacional. Mas é realidade também que a vitória surgiu pela insistência.

A partida na Arena Castelão esteve longe da melhor atuação. A equipe sentiu demais as ausências de Crispim e Matheus Vargas, por exemplo. Sem contar no forte sistema defensivo do adversário, com um esquema 4-4-2 bastante compacto e de entrega na marcação.

Por isso, o duelo deixa lições para o futuro, principalmente contra adversários mais recuados. E há de se ponderar as opções no elenco e o desgaste físico para a sequência do trabalho de Vojvoda.

Falha no Sport

O Fortaleza tem méritos no resultado de 1x0. Desde o início deixou nítido o desejo de ser proativo. Insistiu pelos lados, buscou tabelas, liberou avanço dos defensores (Tinga) e ameaçou também em finalizações de fora da área. O repertório do 3-5-2 foi gasto até com substituições ofensivas, mas o placar foi construído mesmo pelas falhas.

Estatísticas de Fortaleza x Sport

Posse de bola: 58% x 42%

Finalizações: 13 x 5

Faltas: 22 x 16

Passes: 481 x 334

Duelos ganhos: 44 x 45

A infelicidade das mexidas do técnico Umberto Louzer premiaram quem tanto desejou vencer. Primeiro com expulsão do atacante Maxwell após falta em Matheus Vargas analisada pelo VAR. Depois na mão na bola de Maidana, resultando no pênalti convertido por Wellington Paulista.

Legenda: O Fortaleza venceu com gol de pênalti de Wellington Paulista Foto: Thiago Gadelha / SVM

O time cearense teve eficiência ao ficar com um a mais aos 27 e marcar aos 33. No cenários das possibilidades, foi a brecha (pane) necessária no competente rival. Através de organização e posse de bola, diminuiu as chances de reação.

Potencial do elenco

O clássico nordestino serviu ainda para ressaltar a necessidade de reforços. Com a intensidade exigida e as características oferecidas no plantel principal, o time mostrou força nos últimos jogos, mas oscilou com as mudanças contra o Sport.

Legenda: O elenco do Fortaleza demonstrou força na Série A de 2021 Foto: Thiago Gadelha / SVM

Por isso a importância de oferecer mais alternativas para Vojvoda. A filosofia tática foi implantada e se consolida a cada partida, o grande desafio é a manutenção do nível de exibição. E isso deve ser projetado até para quando os protagonistas oscilarem de rendimento.

Os nomes estão sendo buscados no mercado de modo criterioso em necessidade latente antes mesmo do início do Brasileirão. O começo fora da curva deve servir para acelerar o processo e fornecer maior maturação para as metas tricolores em 2021.

Ficha técnica

Fortaleza 1x0 Sport

Competição: Série A do Brasileiro - 3ª rodada

Data: 13/06/2021

Horário: 20h30

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Gol: Wellington Paulista aos 33´/2º T (1-0)

Cartões amarelos: Umberto Louzer (S), Paulinho Moccelin (S), Ricardinho (S), Maidana (S), David (F), Carlinhos (F) e Titi (F)

Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Benevenuto e Titi; Carlinhos (Bruno Melo), Pikachu, Éderson, Felipe e Luiz Henrique (Matheus Vargas); Robson (Wellington Paulista) e David (Romarinho). Técnico: Vojvoda.

Sport: Mailson; Hayner (Maxwell), Rafael Thyere (Maidana), Sabino e Sander; Marcão, Ricardinho e Gustavo Oliveira (Thiago Lopes); Marquinhos (Patric), Paulinho Moccelin e André (Mikael). Técnico: Umberto Louzer.