Início do Fortaleza na Série A é espetacular não apenas por resultados

As primeiras três rodadas da Série A do Brasileiro chegaram ao fim para Ceará e Fortaleza, e o Tricolor do Pici já pode ser considerado a grande surpresa deste início de competição.

Com 100% de aproveitamento, o time de Vojvoda já desponta na liderança. Mais que resultados, o futebol do Tricolor é vistoso, embora tenha tido dificuldades contra o Sport, o que também é natural.

Do ponto de vista de pontuação, os resultados também já podem ajudar o time a construir boa gordura para os objetivos de competições internacionais.

Ceará com pontuação ok

Já o Ceará vive situação regular na campanha da Série A em termos de pontuação. Quatro pontos nos três primeiros jogos está dentro do previsto, o que decepciona é o futebol da equipe, que baixou a intensidade.

Férias da coluna

O colunista que vos escreve entra de férias e volta na segunda quinzena de julho. Desejamos bons jogos aos times cearenses durante os próximos 30 dias.