Volta Redonda x Ferroviário: veja onde assistir e horário do jogo decisivo contra o rebaixamento

O Ferroviário visita o Volta Redonda/RJ, neste domingo (7), às 20h, pela 18ª rodada da Série C, em jogo decisivo na luta contra o rebaixamento. O Tubarão da Barra entra em campo às 20 horas no Estádio Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro, precisando, pelo menos, não perder para não ser rebaixado ainda hoje.

Após a derrota sofrida para o Remo nos acréscimos na última segunda-feira, a equipe coral está em situação desesperadora, em 18º com 16 pontos, 3 para sair do Z-4.

Vencer e vencer

Caso chegue aos 22 pontos, o Tubarão da Barra poderia ultrapassar pelo menos duas equipes. O risco de rebaixamento do Ferroviário é de 90%, segundo o chance de gol.

Para o duelo, o técnico Francisco DIá não terá Emerson Barbosa e Natan, ambos suspensos pelo 3º cartão amarelo.

Floresta tambem joga

O Verdão também entra em campo neste domingo, pela Série C do Brasileiro. Em situação menos complicada que o time coral por ter 3 pontos a mais - 19 - o Floresta faz confronto direto contra o rebaixamento ao enfrentar o Campinense, no Presidente Vargas, às 15 horas. Uma vitória pode deixar o Lobo em boa situação pela permanência na última rodada.

Onde assistir Volta Redonda x Ferroviário

A partida é transmitida pela NSports e Verdinha 810 AM

Palpites

Prováveis escalações

Volta Redonda

Gerson Dida, Wellington Silva, Iran, Thomás, Luiz Paulo, Bruno Barra, Marcos Júnior, Caio Vitor, Pedrinho, Wendson e Rafhael Lucas. Técnico: Rogério Corrêa

Ferroviário:



Jonathan, Marcos Martins, Vitão, Fredson, Mateus Pivô, Paulista, Robson Alemão, Ian Augusto, Edson Cariús, Duduh Silva. Técnico: Francisco Diá



Ficha técnica | Volta Redonda x Ferroviário

Horário: 20h (horário de Brasília)

Local: Estádio Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro

Data: 7/08/2022

Transmissão: NSports

