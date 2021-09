Volta Redonda x Ferroviário: confira horário, palpites e prováveis escalações

O Ferroviário entra em campo neste sábado (4), às 21 horas, contra o Volta Redonda/RJ, no estádio Raulino de Oliveira, pela 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Restando apenas 4 rodadas para o fim da 1ª Fase, a partida é decisiva para o time coral, que está em 5º no Grupo A com 20 pontos e precisa vencer para o voltar ao G4.

A equipe do técnico Francisco Diá vem de 6 empates seguidos na competição, o que impediu sua permanência no G4. Mas como o Grupo A está muito equilibrado, com o líder Tombense somando 22 pontos e o 4º colocado Paysandu, um ponto a mais que o Ferrão, as chances de classificação ainda são boas. Mas para isso é preciso vencer um confronto direto pela classificação. E a semana foi de mais pressão, com o torcedor indo ao Elzir Cabral conversar com o elenco e comissão técnica.

Enquete

inter@

Serão 3 confrontos diretos nas últimas 4 rodadas (Volta Redonda, Paysandu e Manaus) e um duelo local na última rodada (Floresta), que também pode ser confronto direto caso o Verdão continue reagindo.

Com treino no CT do Volta Redonda, o elenco coral concluiu a preparação para a partida. A única baixa será o atacante Gabriel Silva que segue o planejamento do departamento médico, aprimorando a parte clínica e física.

O time coral deverá promover a estreia do lateral-direito Polegar, que retornou em definitivo após negociação com o América/RJ. O atleta se destacou no 1º semestre, chegou a atuar ainda por empréstimo na 1ª rodada da Série C, mas voltou ao time carioca, retornando agora.

Ele espera ajudar o time coral a voltar ao G4 e garantir sua classificação.

"Estou muito feliz em ter retornado. Tivemos 6 empates, mas ainda temos muitas chances de nos classificar. Estamos a dois pontos do lider e vamos buscar a vitória. O Volta Redonda é um bom time, mas a gente quer voltar para o Ceará com os 3 pontos e seguirmos fortes para a classificação", disse ele.

Voltaço

O Volta Redonda está colado no Ferroviário, com 19 pontos e vive jejum de vitórias também. São dois empates e duas derrotas, que o tirou do G4.

A equipe do Vale do Aço terá novas caras na equipe titular. Sem Grasson e Heitor (suspensos), o treinador Neto Colucci vai testar uma nova dupla de zaga, formada por Daivison e Dilsinho.

Ficha Técnica

Competição: Campeonato Brasileiro Série C - 1ª Fase -15ª rodada

Local: Raulino de Oliveira - Volta Redonda - RJ

Data: 4 de Setembro de 2021 - 21 horas

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade - BA

Assistentes: Paulo de Tarso Bregalda Gussen - BA e Luanderson Lima dos Santos - BA

Volta Redonda:

Vinicius; Júlio Amorim, Daivison, Dilsinho e Luiz Paulo; Bruno Barra, Emerson Jr. e Luciano Naninho; Michael Paulista, Pedrinho e Olávio. Técnico: Neto Colucci

Ferroviário

Rafael, Polegar, Vitão, Richardson, Emerson, Emerson Souza, Wesley Dias, Dioguinho, Edson Cariús e Augusto. Técnico: Francisco Diá