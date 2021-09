Torcida coral conversa com os jogadores em treino: apoio ou pressão velada?

Sempre que uma torcida, ou representantes dela vão a um treino de um clube para conversar com jogadores, diretoria ou comissão técnica, há uma cobrança nas entrelinhas, por mais que o tom seja de apoio, como ocorreu na terça-feira (2), no Ferroviário. Representantes de uma torcida organizada coral conversaram com os jogadores, em uma conversa amistosa antes do treinamento, elogiando o grupo, diretoria e o trabalho de Diá, como relatou o repórter do Sistema Verdes Mares, Lucas Catrib, presente ao treino na Barra do Ceará.

Este tipo de incentivo na reta final da 1ª Fase da Série C do Brasileiro é muito importante, mas nas entrelinhas fica algo como "estamos aqui" e "reajam por nós", já que o Ferroviário empatou incrivelmente os últimos 6 jogos e não conseguiu se consolidar no G4, saindo dele e estando na 5ª colocação com 20 pontos no Grupo A restando apenas 4 rodadas para o fim da 1ª Fase.

Legenda: Ao ficar no 0 a 0 com a Jacuipense pela 14ª rodada da Série C, o Ferroviário chegou a incríveis 6 empates seguidos na 1ª Fase e continua fora do G4 Foto: Lenílson Santos / Ferroviário AC

A diferença para o G4 é de apenas 1 ponto - o Paysandu tem 21 - e uma classificação é possível, apesar do clube ter desperdiçado chances de se consolidar no G4 com tantos empates. O time coral volta a jogar pela Série C no sábado (4), contra o Volta Redonda/RJ, no Raulino de Oliveira, pela 15ª rodada.

Pressão?

A presença do torcedor no treino coral é simbólica para evidenciar um momento de pressão, mesmo velado. É o sinal que o time coral precisa reagir rápido para não ficar mais uma vez pelo caminho na 1ª Fase.

Vale lembrar que nos anos anteriores o clube foi competitivo, liderou a competição como já ocorreu este ano, mas bateu na trave pela classificação para a 2ª Fase. Roteiro esse que o clube pode evitar nos 4 jogos finais, já que time tem para isso.