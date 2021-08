Diá lamenta chances perdidas, mas acredita na classificação do Ferroviário: “não é impossível"

O Ferroviário criou muitas chances, mas não conseguiu vencer a Jacuipense e acumulou o sexto empate consecutivo na Série C do Brasileiro neste sábado (28). Em coletiva, o técnico Francisco Diá lamentou as oportunidades desperdiçadas e ressaltou que a classificação coral ainda é possível.

“A gente não conseguiu o resultado positivo, agora ficou difícil, mas não é impossível, tem 12 pontos para disputar. Como não teve os pontos em casa, tem de ter fora para ir em busca da classificação. Com mais três vitórias, ou duas vitórias e um empate, conseguimos”, analisou.

Legenda: O Ferroviário teve volume de jogo e pressionou, mas perdeu muitas chances de marcar o gol Foto: Lenilson Santos / Ferroviário

Na classificação, o time ficou uma posição atrás do G-4 com 20 pontos - no momento, os que avançam à 2ª fase são: Tombense (22), Manaus (21), Paysandu (21) e Botafogo-PB (20). Sobre a cobrança da torcida no Elzir Cabral, Diá afirmou que o elenco está trabalhando.

“É um direito que existe, a equipe não vem vencendo. Claro que são nove partidas que não perde, mas não tem o resultado positivo. Eles têm o direito de cobrar, assim como nós temos o direito de trabalhar para ver onde estamos errando, principalmente na finalização”, explicou.

O próximo compromisso é sábado (4) contra o Volta Redonda, às 11h, no estádio Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro. Até o encerramento da 1ª fase, o Ferrão enfrenta também Paysandu (C), Manaus (F) e Floresta (C).