Ferroviário empata com Jacuipense e entra no G-4 da Série C de 2021

O Ferroviário acumulou o sexto empate consecutivo na Série C do Brasileiro de 2021. Na Vila Olímpica Elzir Cabral, neste sábado (21), contra a Jacuipense, o time mostrou força, dominou as ações, mas não foi efetivado e empatou sem gols pela 14ª rodada do Grupo A.

Na tabela de classificação, assumiu provisoriamente a 4ª posição com 20 pontos - pode ser superado com a sequência dos jogos. O time soma quatro vitórias, oito empates e duas derrotas.

O próximo compromisso é sábado (4) contra o Volta Redonda, às 11h, no estádio Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro.

O JOGO

O Ferroviário buscou dominar as ações no início do jogo e manteve postura ofensiva nos primeiros minutos. O atacante Reinaldo teve as principais chances, mas não conseguiu converter os lances em gol.

Com a alta temperatura na Vila Olímpica Elzir Cabral, o ritmo coral caiu. Já nos acréscimos, o meia Tiaguinho aproveitou um bate-rebate na área e, livre de marcação, finalizou para fora.

Na volta do intervalo, a pressão aumentou, mas o time acumulou chances perdidas. Quando conseguiu acertar o alvo, o goleiro Jean realizou grandes defesas. Já no minuto final, em bola na área, Augusto cabeceou na pequena área para fora, decretando o empate sem gols.