Vôlei de praia nas Olimpíadas 2024: Evandro e Arthur perdem para suecos nas quartas e são eliminados

Evandro e Arthur, dupla de brasileiros do vôlei de praia masculino, perderam na tarde desta terça-feira (6) para os suecos Jonatan Hellvig e David Ahman e foram eliminados na disputa por medalhas no torneio de vôlei de praia das Olimpíadas 2024.

O jogo terminou com uma vitória da dupla da Suécia por 2 sets a 0. O primeiro set foi vencido por 21 a 17, com duração de 22 minutos. Já o segundo set foi vencido por 21 a 16, com duração de 20 minutos. O tempo total da partida foi de 42 minutos.

Na fase anterior, nas oitavas de final, Evandro e Arthur haviam vencido uma dupla holandesa por 2 sets a 0 e garantido vaga nas quartas de final. Com a derrota para os suecos, porém, dão adeus à esta edição dos Jogos Olímpicos.

“O sistema defensivo dos dois lados estava muito bom, mas o nosso side-out não foi tão eficiente quanto o deles. [...] Só tenho a agradecer ao Evandro, pelo que ele fez por mim aqui, por acreditar em mim. Foi maravilhoso jogar com ele”, disse Arthur ao Grupo Globo.