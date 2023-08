Volante Zé Welison, do Fortaleza, aparece no time da semana da Copa Sul-Americana

O volante Zé Welison, do Fortaleza, está entre os 11 atletas escolhidos para compor o time da semana dos jogos de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O camisa 17 tricolor foi o responsável pelo único gol do jogo na vitória do Leão por 1 a 0 sobre o Libertad, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.

Além de Zé Welison, mais três brasileiros também foram escolhidos para integrar a seleção da semana da competição. Foram eles: o zagueiro Murillo, do Corinthians, o lateral-esquerdo Hugo e o atacante Tiquinho Soares, ambos do Botafogo. Os dois últimos balançaram as redes na vitória de virada do Fogão por 2 a 1 sobre o Guaraní, do Paraguai, no Estádio Nilton Santos.

CONFRONTO DECISIVO

O gol marcado por Zé Welison concedeu ao Fortaleza a vantagem de jogar por um empate no jogo da volta diante do Libertad. A partida está marcada para a próxima terça-feira (8), às 19h, na Arena Castelão. A equipe paraguaia só avança em caso de vitória por 2 ou mais gols de diferença. Caso vença por diferença de um gol, a decisão da vaga irá para as cobranças de pênaltis.