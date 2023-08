Zé Welison celebra vitória do Fortaleza sobre o Libertad, mas afirma que 'não tem nada decidido'

Na noite desta terça-feira (01), o Fortaleza venceu o Libertad por 1 a 0, fora de casa, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana e largou em vantagem na luta por uma vaga na fase seguinte da competição internacional. Autor do gol leonino, o volante Zé Welison analisou os primeiros 90 minutos do confronto em entrevista na saída de campo.

"Foi um jogo muito difícil. A gente sabia que a equipe deles era muito forte jogando em casa e vinha de vários resultados positivos, então tivemos que nos impor e, graças a Deus, conseguimos achar o gol no primeiro tempo e sair com a vitória daqui. É muito importante pra nós e ficamos felizes. Agora, vamos ter o segundo jogo em casa e esperamos fazer uma grande partida diante do nosso torcedor", comentou.