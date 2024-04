Volante do Ferroviário, Lincoln destaca trabalho de Copertino em preparação do time para a Série C

O Ferroviário vive a expectativa da estreia na Série C do Brasileirão. Um mês após a eliminação na semifinal do Campeonato Cearense, a equipe comandada por Marcelo Copertino teve tempo para descansar e focar na preparação do torneio nacional. O volante Lincoln falou como tem sido a rotina de atividades

"Importante descansar, pensar no corpo e no mental. Mas o melhor é voltar a treinar, assimilar tudo aquilo que o professor falou para a gente durante essas semanas. Mas o melhor mesmo é estar jogando. A gente fica feliz pela proximidade da estreia", disse o jogador.

"O mais importante é esse tempo de trabalho que ele teve, para colocar aquilo que ele pensa, que ele almeja durante a competição, e a gente está assimilando tudo que ele está passando durante o treinamento, para que a gente possa alcançar nossos objetivos durante a competição", completou.

O Tubarão da Barra enfrenta o Figueirense neste domingo (21), a partir das 16h30 (de Brasília). O duelo, válido pela primeira rodada do torneio nacional, será no Estádio Orlando Scarpelli. O volante falou da expectativa para a estreia.

"A gente sabe que é bastante difícil. Cada jogo a gente vai tratar como uma final. Sabemos que é um adversário bastante difícil, um clube grande. A gente vai respeitar, mas vamos dar o nosso melhor para conquistar o nosso objetivo, que é a vitória. É estrear com o pé direito, estrear bem", finalizou o jogador.