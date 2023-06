Vojvoda valoriza comportamento do Fortaleza em vitória que quebra tabu diante do Cruzeiro

Na noite desta quarta-feira (21), o Fortaleza venceu o Cruzeiro, no Mineirão, por 1 a 0 e voltou a conquistar três pontos atuando fora de casa na Série A do Campeonato Brasileiro. Após o jogo, o treinador argentino Juan Pablo Vojvoda celebrou muito a vitória e a quebra de mais um tabu no comando do Leão.

"Nós sabíamos da estatística de que Fortaleza nunca havia ganhado aqui e a vitória é importante. Mas ainda mais por termos conseguido um triunfo fora de casa depois de uma Data FIFA, de uma semana intensa de trabalho. Sabemos que conquistar três pontos no Brasileirão custa muito e termos conseguido hoje foi muito importante", afirmou.

Até então, o Fortaleza vinha de uma sequência de três partidas sem vitória, envolvendo Brasileirão e Copa Sul-Americana. Vojvoda garantiu que isso não afetou o comportamento dos atletas em campo, já que eles conseguiram desempenhar tudo o que foi planejado para enfrentar o Cruzeiro.

"O planejamento de jogo era começar com uma força e comportamentos defensivos com muito equilíbrio e explorar as costas dos laterais e da defesa do Cruzeiro, principalmente. Sabíamos que o Cruzeiro, por jogar em casa, iria propor um jogo de posse de bola, pois essa é a sua característica e eles também necessitavam ganhar o jogo. Tivemos transições, principalmente no primeiro tempo. Acho que duas não finalizamos bem, mas essa era a ideia. No segundo tempo, seguimos procurando isso e conseguimos através de uma jogada que começa pela esquerda, em uma boa ação individual de Calebe, e conseguimos o gol que significou o triunfo nesta partida importante", disse.

PARADA NA DATA FIFA

O treinador tricolor ainda comentou sobre a pausa no calendário de jogos que o Leão teve durante a Data FIFA. De acordo com ele, no ritmo frénetico que o futebol brasileiro tem, os 10 dias de pausa pareceram muito mais.

Foram só 10 dias sem futebol, mas do que estamos acostumados no futebol brasileiro parece muito. Este tempo também serve porque neste futebol, jogando a cada três dias, há pouco tempo de treinamento e, muitas vezes, temos que corrigir os erros durante os jogos ou pré-jogos. Esta semana foi importante e temos a cabeça tranquila, pois sabíamos dos dois confrontos difíceis que teríamos pela frente - Cruzeiro e Atlético Mineiro -. Mas nós temos um elenco forte - para a sequência de jogos -, jogadores compromissados. Confio muito em todos eles e temos que continuar comprometidos para fazer boas partidas", finalizou.