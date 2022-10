Vojvoda mostra festa da torcida para os filhos durante aniversário do Fortaleza; veja vídeo

O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda se emocionou e filmou a festa da torcida do Fortaleza durante os festejos do aniversário de 104 anos do clube, comemorado na última terça-feira (18). O comandante fez ligação de vídeo com os filhos e acenou para os presentes no Centro de Excelência.

O momento foi registrado nas redes sociais do time tricolor. Ao longo da noite, os torcedores também cantaram ‘Fica, Vojvoda’. O treinador tem vínculo até o fim da temporada e negocia uma renovação.

Vale ressaltar que a família do técnico segue morando em Rosário, na Argentina, apesar da residência no Ceará O profissional é casado com Marite e tem três filhos: Matias, Santino e Marko.

As comemorações tiveram início no período da manhã, com a inauguração do Hotel Ribamar Bezerra na sede tricolor, além de caé da manhã, ato ecumênico e uma apresentação musical. No turno da noite, o Fortaleza realizou a premiação “Leão de Ouro”, que homenageou personalidades do clube.

Confira a festa da torcida do Fortaleza