Do rebaixamento à briga pela Libertadores: a história do Fortaleza de Vojvoda na Série A

O Fortaleza de Vojvoda entra para a história mais uma vez. Os feitos do clube com o técnico argentino são muitos, e novamente se escreve o imponderável. Em 2021, o G-4 e a melhor posição de um nordestino. Em 2022, do rebaixamento definitivo até a briga pela Copa Libertadores. Hoje, o Leão tem 44 pontos e a 9ª posição. A pontuação para tentar a Liberta é 54: logo, precisa de mais 10 durante as seis rodadas finais.

“O Fortaleza merece jogar ou brigar novamente para estar novamente na Libertadores”, afirmou o comandante após a vitória contra o América-MG, no sábado (15). E o enredo é de ineditismo mesmo: é a primeira vez que o lanterna do 1º turno do atual Brasileirão escapa da queda à Série B.

Leia mais Alexandre Mota Cinco pontos para entender a reação do Fortaleza na Série A

Em um ano e meio, Vojvoda foi revolução. No curtíssimo espaço de tempo, parecia ser do clube desde sempre, forjado em Fortaleza. Da relação de humildade com os funcionários, de morar no Pici em processo de imersão, deixou a equipe cearense na principal competição de clubes da América.

Hoje, busca repetir esse feito, se consolidando no rol dos maiores técnicos da história do Fortaleza e do futebol cearense. A imposição tática, o modelo de jogo e o planejamento trouxeram a ambição necessária a um projeto vencedor. O grande desafio é a renovação: o contrato acaba em dezembro.

MARCAS DO FORTALEZA COM VOJVODA:

Libertadores (2022): classificou pela 1ª vez na história do futebol cearense e chegou às oitavas.

Série A (2022): primeiro lanterna do 1º turno que escapou do rebaixamento na história.

Série A (2021): melhor posição de um nordestino no atual formato do Brasileirão, com G-4.

Série A (2021): melhor 1º turno da história do futebol nordestino no atual formato do Brasileirão.

Copa do Brasil (2022): deixou a competição nas quartas de final, para o Fluminense.

Copa do Brasil (2021): deixou a competição na semifinal, para o Atlético-MG.

Copa do Nordeste (2022): se sagrou campeão regional pela 2ª vez na história do clube.

Campeonato Cearense (2021-2022): conquistou o bicampeonato invicto.

Tabus: derrubou tabus de décadas do Fortaleza sem vencer no Brasileirão ao superar rivais como Atlético-MG, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Sport, América-MG e Flamengo.

Vojvoda faz um dos melhores trabalhos do futebol brasileiro e nunca se colocou à frente do Fortaleza. É apenas mais um na instituição centenária, em novo capítulo importante. O enredo ainda não acabou, o desfecho é imprevisível, mas o caminho atual deve ser lembrado pelo torcedor.

A cada ano, um novo capítulo

Legenda: O Fortaleza tem uma das melhores campanhas do returno e se afastou da lanterna da Série A Foto: Thiago Gadelha / SVM

O caminho tricolor é até difícil de explicar, mas o clube coroa a temporada com todas as metas alcançadas e um novo sonho rodada a rodada. A transformação atual passa pelo planejamento da gestão, recursos para a comissão técnica, investimento e o foco exclusivo à elite nacional: um novo clube cresceu no returno.

No fim, “tua vida sempre foi um marco”, diria o hino do Fortaleza. Desde 2017, a cada ano, a pavimentação da grandeza do enredo cenário, prestes a completar 104 anos de história. Hoje, é certo: o sucesso tricolor não é imediato, mas uma ascensão nacional construída com o trabalho.

A ascensão nacional do Fortaleza

2017: Saída da Série C após oito anos.

2018: Título inédito da Série B.

2019: Título inédito da Copa do Nordeste, campeão Cearense e segue na Série A (G-9).

2020: Participação inédita da Sul-Americana, campeão Cearense e segue na Série A.

2021: Semifinal inédita da Copa do Brasil, campeão Cearense e segue na Série A (G-4).

2022: Participação inédita na Libertadores, campeão Cearense e da Copa do Nordeste, quartas da Copa do Brasil e segue na Série A (em andamento).