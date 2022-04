Vojvoda garante Fortaleza forte para brigar em todas as competições: "estamos preparados"

Após bater o Vitória por 3 a 0, na noite desta quarta-feira (20), na Arena Castelão, o Fortaleza encerrou a sequência de quatro derrotas seguidas. Após o jogo, o técnico Juan Pablo Vojvoda comemorou bastante o resultado e garantiu: o Tricolor está preparado para encarar todas as competições que terá pela frente.

Veja também Jogada Tombense 0 x 2 Ceará: veja os gols da partida

"Eu gosto estar brigando e lutando por cada competição. Eu prefiro isso. Jogar muito e jogar por coisas importantes. O Fortaleza tem que estar cada vez com mais ambição, o torcedor vai exigir isso, porque nós temos demonstrado que estamos preparados para brigar por cada campeonato. Começamos como não queriamos o Brasileirão e temos dor por isso. Vamos trabalhar agora para a partida final do Cearense, e vamos jogo a jogo. Nossa mentalidade é ambiciosa, mas com a mesma humildade de enfrentar cada jogo com o máximo de responsabilidade", disse após a partida.

Para mudar o clima

O treinador argentino destacou ainda a importância do triunfo contra o Rubro-Negro baiano para melhorar o ambiente.

"Hoje, era importante ganhar. É verdade que temos uma maratona de jogos, mas nós conseguimos isso. Chegar nas finais foi muito importante. Na Copa do Nordeste, conseguir esse título para o clube e cada um de nós, e agora estamos na final do Campeonato Cearense, que é também um objetivo muito importante para cada um de nós e o torcedor. Ganhar assim dá um passo importante, não definitivo, mas importante na Copa do Brasil e na nossa recuperação. Depois de quatro derrotas, era importante ganhar hoje", afirmou.

Sem muito tempo para descansar, o Fortaleza de Vojvoda já volta a campo nesta sexta-feira (22), para enfrentar o Caucaia, às 21h35, pela 1ª partida da final do Campeonato Cearense.