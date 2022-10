Vojvoda explica motivos para reação do Fortaleza e projeta América-MG: ‘muito difícil’

O Fortaleza venceu o Avaí por 2 a 0, neste domingo (9), e encaminhou a permanência na Série A, agora com 41 pontos e restando sete rodadas. O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda listou os principais pontos para a reação do Leão, que terminou o 1º turno na lanterna e agora está em 10º.

Vojvoda Técnico do Fortaleza "No 1º turno tivemos muitas competições, e os jogadores, quem está no dia a dia, também se motiva de outro jeito, é a Libertadores, seis partidas, fase de grupos, então colocamos o foco (na Libertadores) e, muitas vezes, o Brasileirão é mais longo, temos mais tempo. Outro fator é a chegada de reforços novos, com energia, e que estavam no clube, para adaptar-se rápido”.

Com o resultado, o time cearense engatou o 5º jogo invicto, somando mais dois empates (Juventude e Athletico-PR) e duas vitórias (Flamengo e Goiás). Para manter a sequência, o próximo compromisso é o América-MG, fora de casa, e Vojvoda listou o rival e a partida como muito difíceis.

"O América-MG é um time que faz uma excelente competição, está na parte alta da tabela, então o planejamento precisa ser aplicado, com muita inteligência de parte dos jogadores para disputar uma partida muito difícil porque jogamos fora de casa contra adversário que faz boa competição", disse.

A partida ocorre no sábado (15), às 20h30, no estádio Independência, em Belo Horizonte/MG, pela 32ª rodada da Série A. Na tabela, o time mineiro aparece na 8ª colocação, com 45 pontos.

Assista a coletiva de Vojvoda

Veja outros pontos do treinador

Análise do jogo

"Acho que o jogo foi muito difícil, o adversário tinha necessidade do ponto e nós também precisávamos dos três pontos, estamos no Castelão. Conseguimos quatro pontos (fora), mas esses pontos só seriam importantes se vencermos. Então o grupo estava convencido. Sabia que seria contra um time fechado, mas com boa posse, bom rival, então abrimos o gol e conquistamos uma boa vitória. Quero continuar acreditando no dia a dia do trabalho".

Início da reação

"Foi quando começa o 2º turno. A última partida do 1º turno foi o Santos e fizemos uma boa partida. Tivemos uma boa partida contra o Fluminense na Copa do Brasil e conseguimos encaixar os jogadores novos, ganharam em ritmo, então do final do 1º turno para o começo do 2º, a partida com o Cuiabá foi muito importante, o time estava unido, com muita responsabilidade e compromisso em cada um dos jogadores".