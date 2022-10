Vitória do Fortaleza encaminha permanência na Série A e o deixa na briga por vaga internacional

Do lanterna para o G-10 do Brasileirão. A arrancada do Fortaleza no returno se aproxima de um feito inédito com mais um capítulo neste domingo (9): venceu o Avaí por 2 a 0, na Arena Castelão, e saltou para 41 pontos. É o peso da reação, que coloca de vez o Leão na briga por mais na Série A.

Restando sete rodadas, a distância para o Z-4 é de 11. Para os ‘mágicos 45’, apenas quatro. E o time de Vojvoda chega ao 5º jogo invicto na competição nacional, agora com três vitórias e dois empates.

A briga contra as projeções pode consolidar uma marca: ser o primeiro lanterna do 1º turno da história da Série A na era dos pontos corridos que não será rebaixado. Até hoje, nunca aconteceu.

Novo objetivo

O contexto permite a mudança de objetivo no Brasileirão. A meta inicial era garantir a permanência e garantir uma vaga internacional, seja para a Copa Sul-Americana ou a Libertadores. No momento, ambas são possíveis. A expectativa é de formação de um G-8 na tabela de classificação da Série A.

Legenda: O Fortaleza está na 10ª posição na tabela, com 41 pontos Foto: reprodução / SrGoool

Assim, o 7º e o 8º colocados iriam para a pré-Libertadores. A 8ª colocação, agora, é do América-MG, com 45 pontos. No caso da Sula, as vagas seriam distribuídas até o 14º, que é o Santos, com 37.

O Brasileirão ainda terá 21 pontos em disputa, nada é garantido. No entanto, é preciso destacar a campanha de recuperação do Fortaleza, antes avaliado como ‘já rebaixado’ no 1º turno do torneio.

Resultado da intensidade

Legenda: Os atacantes do Fortaleza pressionaram as linhas defensivas do Avaí no 2º tempo Foto: Thiago Gadelha / SVM

O Fortaleza apresentou muita dificuldade no 1º tempo. Apesar de dois meias juntos - Otero e Lucas Crispim - não conseguiu acelerar e criar espaços para a finalização. A equipe foi neutralizada facilmente e ainda levou sustos do Avaí, com direito a bola no travessão de Bruno Silva aos 42.

O panorama se inverteu na volta do intervalo, com pressão alta e transição rápida. A estratégia rendeu o gol de Galhardo, com desarme de Otero na risca da grande área, e também a bola na rede de Hércules, em contra-ataque com muitos atletas. O Leão então desenhou o jogo e executou.

A atuação esteve longe do ideal, mas houve evolução, mudança de estratégia e imposição contra um rival que era inferior tecnicamente. Até o fim do Brasileirão, serão mais quatro jogos em casa.