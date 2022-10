Fortaleza divulga boletim médico com Benevenuto; veja situação dos atletas do elenco

O Fortaleza divulgou um boletim médico neste domingo (9) com a situação de três jogadores do elenco. Um dos atletas é o zagueiro Marcelo Benevenuto, que deixou o campo com lesão muscular contra o Athletico-PR. Assim, o defensor não foi relacionado para o jogo contra o Avaí.

A outra peça em tratamento é o volante Fabrício Baiano. A expectativa é que a dupla possa evoluir para voltar na sequência da Série A: o próximo compromisso é sábado (15), contra o América-MG, fora de casa, às 20h30.

Na nota oficial, o atacante argentino Depietri surge em transição. Veja abaixo os detalhes do DM do Fortaleza:

Boletim médico do elenco do Fortaleza

Fabrício Baiano : Estiramento na panturrilha esquerda.

: Estiramento na panturrilha esquerda. Benevenuto : entorse no tornozelo esquerdo.

: entorse no tornozelo esquerdo. Depietri: em transição após edema em região posterior da coxa direita.