Fortaleza x Avaí: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Fortaleza e Avaí entram em campo neste domingo (07) pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar a partir das 16h (horário de Brasília) na Arena Castelão. A expectativa é de casa cheia, mais de 40 mil torcedores estarão presentes no estádio para acompanhar a partida.

O Tricolor vem de uma sequência de quatro rodadas sem perder, está na 11ª rodada da Série A com 38 pontos. Já o adversário, Avaí, luta contra o rebaixamento e vem de três derrotas seguidas. O time é o vice lanterna da competição, soma apenas 28 pontos.

No primeiro turno, a partida acabou em 3x2 na Ressacada a for dos donos da casa.

Onde assistir ao jogo

A partida vai ter transmissão da TV Verdes Mares, no canal aberto, no Premiere e Rádio Verdes Mares. O Diário do Nordeste acompanha em Tempo Real.

Momento - acompanhe o pré-jogo

O Fortaleza chega a partida depois de passar uma temporada de dois jogos longe da Arena Castelão. O Tricolor não sabe o que é perder há quatro rodadas e conta com a volta de Juninho Capixaba a equipe titular. O lateral é peça essencial do esquema defensivo de Vojvoda.

Marcelo Benevenuto é dúvida depois de sofrer uma pancada na partida contra o Furacão e ser substituído por Ceballos. O colombiano, inclusive, é baixa entre as opções do treinador argentino. Levou o terceiro cartão e está fora. Valentim Depietri segue como dúvida com um desconforto muscular.

Do lado do Avaí, o técnico Lisca busca voltar ao caminho das vitórias. O retrospecto como visitante não é bom. O time tem a segunda pior campanha longe de casa dentre todos os times da Série A.

O treinador terá que fazer, pelo menos, três mudanças na equipe. Pottker está suspenso, Bressan lesionado e Muriqui ficou em Florianópolis por opção técnica.

Palpites

Prováveis escalações

Fortaleza: F. Miguel, Tinga, Brítez, Titi, Capixaba; Caio Alexandre, L. Sasha, Ronald; Pedro Rocha, Galhardo e Moisés. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Avaí: Vladimir, Kevin, Rodrigo Freitas, Rafael Vaz, Bruno Cortez; Sarara, Rômulo, Bruno Silva, Raniele; Jean Pierry, William Potteker e Bissoli. Técnico: Lisca.

Ficha técnica | Fortaleza x Avaí

Local: Arenca Castelão

Horário: 16h (horário de Brasília)

Transmissão: TV Verdes Mares, Premiere, Verdinha e Tempo Real no Diário do Nordeste.

