Vojvoda elogia ímpeto do Fortaleza em goleada contra Sport: 'Pressionamos desde o início'

Após golear o Sport, por 4 a 1, e se classificar às finais da Copa do Nordeste, na noite do último domingo (26), o técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, falou sobre como foi o desempenho do Leão do Pici ao retornar ao local em que sofreram um atentado enquanto retornavam da Arena Pernambuco, no início deste ano.

“Não falamos muito do que aconteceu (atentando ao ônibus do clube), porque cada um sentiu de maneira particular. Antes de ir ao campo, não esperava que fosse sentir algo. Mas, quando eles voltaram do aquecimento, se sentiu um ambiente especial. A reação de alguns jogadores, em particular, sentia algo diferente. Mas eu pedi equilíbrio. Intensidade, como sempre, e organização. E que resolvessem as situações que se apresentavam no jogo.” Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza

O treinador do tricolor, também falou sobre o ímpeto de seu time em pressionar a equipe pernambucana, desde o início do confronto, e como o Leão do Pici encaminhou a vitória ainda na primeira metade da partida.

“Gostei muito da predisposição a pressionar desde o início. O Sport é um time que tem jogadores de boa qualidade, que podem ter a bola, mas nos também temos o mesmo. Então a diferença estava em como iriamos pressionar eles, como iriamos incomodar e tirá-los de sua zona de conforto. A partir dai o Fortaleza começou a construir essa vitória”, disse Vojvoda.

MAIS EFETIVIDADE

Após sofrer algumas críticas, em relação aos vários empates e chances de gols que o Fortaleza vinha desperdiçando, Vojvoda falou em como foi importante manter o volume de jogo e a mentalidade, que mesmo nos empates, o tricolor cearense vinha tendo.

“Recebo críticas de mais efetividade, mas falamos sempre, o importante é ter essa mentalidade e o funcionamento para criar finalizações. Hoje fomos muito efetivos no primeiro tempo, e acho que poderíamos ter feitos dois ou três gols a mais. Acho que fizemos muito bem nossas tarefas, mas fizemos muitas coisas similares nos empates contra o Vasco, Botafogo e Bragantino, mas não tivemos essa eficácia e essa eficiência. Hoje encontramos por que buscamos e quem busca, muitas vezes, encontra seu prêmio”, afirmou Vojvoda.

*Sob supervisão de Gustavo de Negreiros.