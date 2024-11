Vojvoda destaca rendimento individual no Fortaleza em vitória diante do Vasco: 'coletivo cresce'

O Fortaleza goleou o Vasco por 3 a 0 e garantiu vaga na Libertadores mais uma vez. Martínez, Breno Lopes e Renato Kayzer marcaram os gols da vitória deste sábado, na Arena Castelão. O técnico Juan Pablo Vojvoda destaca aproveitamento individual e reforça briga por posição no topo da tabela do Brasileirão.

"Estamos em um momento bom e nossos jogadores compreendem o momento. Hoje e na partida passada fomos fortes defensivamente, controlando o jogo. Fizemos um gol importante na primeira parte, jogando em casa e é importante sair na frente, segundo tempo também foi bom. Mais que a estratégia, nosso aproveitamento individual dos jogadores está bom e quando o individual cresce, o coletivo cresce também", avaliou o treinador.

Diante do Vasco, o clube chegou a marca de 1 milhão de torcedores em jogos do time na Arena Castelão em 2024. Neste sábado, 45.271 marcaram presença. É a terceira temporada seguida que o Leão atinge a marca como mandante. O treinador fala do momento dele no clube e destaca a presença da torcida.

"Tenho vivido momentos muito bons nesse clube. Momentos em que senti apoio dos torcedores e de quem está junto. Eu quero continuar por esse caminho de trabalho, com meus jogadores principalmente, com as pessoas que estão no dia a dia. Que o clube continue desse jeito. Gostei de ver o Castelão desse jeito. Sabemos que o torcedor do Fortaleza sempre está conosco. Nos momentos difíceis, compreendemos que às vezes o Castelão não está lotado. Mas que bom que o time está lutando por coisas importantes e o torcedor já compreendeu. Tenho recebido muitas mensagens: "professor, vou ao campo, vou apoiar", Isso é muito legal. Parabenizar a todos que compõem o Fortaleza e ao torcedor", ressaltou.

O Fortaleza volta a campo para enfrenta o Fluminense na sexta-feira (22), a partir das 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O duelo é válido pela 34ª rodada do Brasileirão.

Veja também Alexandre Mota Fortaleza iguala recorde de participações do Nordeste na Libertadores; veja ranking Jogada Fortaleza vence o Vasco no Castelão e confirma classificação para a Libertadores Jogada Fortaleza atinge marca de 1 milhão de torcedores na Arena Castelão em 2024