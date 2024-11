Fortaleza iguala recorde de participações do Nordeste na Libertadores; veja ranking

O Fortaleza garantiu vaga na Libertadores de 2025. Com a vitória contra o Vasco neste sábado (9), o time atingiu 63 pontos e confirmou presença no G-6 da Série A restando cinco rodadas. Assim, o Leão iguala o recorde do Nordeste de participações na maior competição de clubes da Conmebol.

No geral, será a 3ª vez do clube leonino na Liberta nos últimos quatro anos - um sonho se tornou padrão. A primeira foi em 2022, quando estreou e já avançou às oitavas de final. Em 2023, foi eliminado na 2ª fase preliminar e se classificou à Copa Sul-Americana, onde chegou à finalíssima, ficando então com o vice-campeonato.

Deste modo, segue parte de um rol com apenas outros três nordestinos que chegaram até a Libertadores: Bahia, Náutico e Sport. Até então, o recordista era o Bahia, com três participações: 1960, 1964 e 1989.

O Náutico participou uma vez, em 1968. Já o Sport esteve presente em dois períodos: 1988 e 2009.

A conquista do Fortaleza é importante para a representatividade regional no exterior, mas também consolida uma ascensão nacional histórica da agremiação cearense. A instituição debutou em um torneio internacional apenas em 2020, com a Sula. Depois disso, se tornou presença constante, em vagas obtidas por meio de campanhas históricas na Série A, como em 2024, onde está firme no G-4.

Em tempo: o Bahia está na 8ª posição na Série A de 2024 após a 33ª rodada, com 46 pontos. Por tanto, segue na briga por vaga na Libertadores de 2025, o que significaria o retorno ao torneio após 35 temporadas.

Times do Nordeste com mais participações na Libertadores

3 | Fortaleza (2022, 2023 e 2025*) e Bahia (1960, 1964 e 1989)

2 | Sport (1988 e 2009)

1 | Náutico (1968)

(*) - Vaga garantida através da Série A de 2024.