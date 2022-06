Vojvoda cumpre suspensão contra Atlético-MG e auxiliares comandam Fortaleza na Série A

O técnico Juan Pablo Vojvoda cumpre suspensão contra o Atlético-MG neste sábado (25) pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, após ser expulso contra o América-MG, por reclamar acintosamente contra o VAR. Com isso, os auxiliares Gastón Liendo e Nahuel Martínez assumem o posto e dirigirão o Fortaleza na competição nacional.

Será a 1ª vez que Vojvoda deixará de comandar o clube cearense em competições. O treinador nunca havia sido suspenso, seja por acúmulo de cartões ou por cartão vermelho.

Para a partida, o Tricolor do Pici não terá à disposição, além de Juan Pablo Vojvoda, o zagueiro Tinga, os volantes Hércules e Jussa e o atacante Robson.

A partida acontece no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 18h (horário de Brasília). A Rádio Verdes Mares transmite ao vivo, com o Diário do Nordeste acompanhando em tempo real.