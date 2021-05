Vojvoda cita "jogo muito disputado", mas destaca que vitória do Fortaleza no clássico foi merecida

Em duelo truncando na Arena Castelão, neste sábado (15), o Fortaleza venceu o Ceará por 2 a 0. Porém, o triunfo tricolor ficou longe do agrado de Juan Pablo Vojvoda. O técnico argentino projeta, com o andamento do trabalho, que atletas e comissão técnica encontrarão um melhor funcionamento para o grupo.

Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza “Foi um jogo muito disputado. Creio que o equilíbrio da equipe foi importante. Em determinados momentos, pressionamos bem. A medida em que passem os dias, vamos encontrando o melhor funcionamento. Tivemos poucos momentos de bom futebol, mas a equipe está capacitada para melhorar nesse aspecto que necessitamos.”

A vitória diante do maior rival garantiu, antecipadamente, o Fortaleza nas semifinais do Campeonato Cearense. Além disso, o triunfo dá maior tranquilidade para o desenvolvimento de Vojvoda à frente do Tricolor do Pici, que no final do mês estreia na Série A do Campeonato Brasileiro. No entanto, na visão do comandante argentino, as vitórias consolidam uma ideia de jogo e o foco é sempre pensar no próximo adversário.

“As vitórias são importantes porque vão consolidando uma ideia de jogo. O objetivo do Fortaleza é a Série A, mas cada jogo é importante. Próximo jogo contra Icasa e as semifinais do Campeonato Cearense também são importantes. Pensamos primeiro no próximo jogo e depois no Campeonato Brasileiro, que é o objetivo principal e todos nós sabemos.”

Impressão do Clássico-Rei

Com apenas dois jogos no comando do Fortaleza, Vojvoda conquistou o torcedor tricolor com seu espírito aguerrido dentro de campo. Em sua primeira disputa de Clássico-Rei, o treinador leonino destacou a rivalidade entre Ceará e Fortaleza, elogiou os comandados de Guto Ferreira, mas garantiu que o triunfo do Leão foi merecido.

Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza “Uma rivalidade muito disputada, gosto disso. São duas equipes muito competitivas, gostaria que estivesse muita gente no estádio. Esperamos que passe essa pandemia para desfrutar das festas do futebol brasileiro. Acredito que o Ceará também tem méritos, tem bons jogadores, e nós jogamos à altura e vencemos merecidamente.”