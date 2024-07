Vojvoda celebra vitória do Fortaleza sobre o Flamengo: ‘me sentia forte para ganhar’

Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza, comemorou a vitória sobre o Flamengo pela Série A do Brasileirão, no Maracanã, na noite da última quinta-feira (11). O treinador revelou em entrevista que tinha grande expectativa pela vitória, que se confirmou em campo.

“Me sentia forte para ganhar hoje. Flamengo é um bom time, os jogadores têm qualidade, o treinador, uma torcida muito grande. Mas nós estamos em um momento importante, temos uma sequência de trabalho, uma estrutura que sustenta essa qualidade”, disse.

Falei com os meus jogadores, que eles também são talentosos e têm trabalho. Por isso, acho que fizeram uma partida para merecer esse resultado. Juan Pablo Vojoda Técnico do Fortaleza

Legenda: Imagem do técnico do Fortaleza Juan Pablo Vojvoda Foto: Matheus Amorim / Fortaleza EC

Esta foi apenas a segunda vitória do Fortaleza como visitante na atual edição do Campeonato Brasileiro. Os três pontos foram conquistados contra o até então líder do Brasileirão, diante de um Maracanã lotado.

“Essa vitória é importante porque são três pontos. Quanto jogamos com o Palmeiras ou com outro time, no Brasileirão são três pontos. Se você ganha de Flamengo ou Palmeiras, não ganha um ponto extra, são os mesmos três pontos de qualquer jogo”, comentou Vojvoda.

Máximo respeito a todos os times do Brasileirão. Conseguimos uma grande vitória. Sabemos que jogamos contra o primeiro da tabela, mas me sentia forte e os jogadores estavam convencidos de que podíamos fazer uma partida como a que fizemos. Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza

O Fortaleza volta a campo na próxima quarta-feira (17), na Arena Castelão, onde enfrenta o Vitória na 17ª rodada da Série A do Brasileirão 2024.